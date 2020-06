Staatspersonal entlassen und Verbandsbeschwerden verbieten: So will Andreas Glarner aus der Krise kommen

Später waren die Grenzen zu, die Personenfreizügigkeit war ausgesetzt. Das muss ein Traum für Sie und die SVP gewesen sein.

In dieser krassen Form war es kein Traum, auch wir wollen nicht, dass die Grenzen vollständig geschlossen sind. Aber die letzten Wochen haben gezeigt, dass in Krisensituationen jede Regierung jene Entscheidungen trifft, die sie für die besten für ihr Land hält. Und für die Schweiz wäre es am besten, wenn sie die Einwanderung wieder selber steuert. Dass der Bundesrat die Personenfreizügigkeit rasch wieder in Kraft setzt, obwohl wir so viele Menschen wie noch nie in Kurzarbeit haben und die Arbeitslosenzahlen steigen, ist falsch.

Aber der Aargau braucht ausländische Arbeitskräfte: Pflegerinnen im Kantonsspital Baden, Techniker in den AKW Beznau und Leibstadt. SVP-Ständerat Hansjörg Knecht hat sogar beim Bundesrat interveniert, damit für diese Leute mehr Grenzübergänge geöffnet werden.

Ich sage nicht, dass Grenzgänger nicht mehr im Aargau arbeiten sollen. Das verlangt auch die Begrenzungsinitiative nicht, über die wir im Herbst abstimmen. Bestehende Arbeitsverträge sind davon nicht betroffen. Aber die Zuwanderung ist einfach zu hoch: Im ersten Quartal des Jahres kamen über 35'000 Personen neu in die Schweiz. Die Einwanderung nahm gegenüber der Vorjahresperiode um 9 Prozent zu, die Auswanderung ging um 8,8 Prozent zurück.

Landwirte sind auf ausländische Erntehelfer angewiesen. Was sagen Sie Ihrem SVP-Kollegen und Nationalrat Alois Huber, dem Präsidenten des Aargauischen Bauernverbandes, zu diesem Thema?

Wir brauchen keine Polen, Rumänen oder Bulgaren, die unser Gemüse ernten. Es gibt genügend Arbeitslose und Sozialhilfebezüger in der Schweiz, die diese Arbeit machen können. Vielleicht muss man die Vorgaben ändern, was als zumutbare Arbeit gilt. Dann sollen die Regionalen Arbeitsvermittlungszen­tren diese Leute zu den Bauern aufs Feld schicken. Es kann doch nicht sein, dass in der Schweiz Zehntausende von Leuten ihre Jobs verlieren, wir aber weiter Arbeiter aus dem Ausland holen.