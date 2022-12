Staatsanwalt ausspioniert Aargauer Polizeiaffäre: SVP-Chefin verlangt «lückenlose Aufklärung», SP-Chefin ist «sprach- und fassungslos» Bei Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau gegen zwei prominente Chef-Staatsanwälte ging nicht alles mit rechten Dingen zu. SVP-Fraktionschefin Désirée Stutz hat nun genug von den Machenschaften und verlangt vom Regierungsrat Aufklärung. Sie bekommt jetzt sogar Unterstützung von der SP. Die Politikerinnen wollen wissen: Wer spielte welche Rolle bei dieser ominösen Geschichte?

«Das ist ein Skandal», sagt Désirée Stutz. Die SVP-Fraktionschefin und Anwältin verfolgt die Geschehnisse rund um die Kantonspolizei seit Jahren; so schnell überrascht sie deshalb nichts mehr. Doch die neusten Eskapaden und Vorgänge im Korps lösen bei ihr mehr als Kopfschütteln aus. Den sommerlichen Sonntag verbrachte sie damit, gleich drei Vorstösse zu schreiben, die sie diese Woche einreichen will. Stutz ist Mitglied der Kommission für öffentliche Sicherheit im Grossen Rat.

Verlangt lückenlose Aufklärung: Désiréé Stutz, Fraktionspraesidentin SVP. Henry Muchenberger

Stutz sagt:

«Ich erwarte vom Regierungsrat eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge bei der Kantonspolizei und im zuständigen Departement von Dieter Egli (SP).»

Was war geschehen?

Die «Schweiz am Wochenende» brachte in ihrer jüngsten Ausgabe ans Licht, was hinter der Anzeige steckt, die gegen den Leitenden Staatsanwalt Simon Burger wegen «Amtsmissbrauch» eingereicht wurde. Bisher wurden Absender und Umstände von den Behörden verschwiegen.

Jetzt ist klar: Es handelt sich beim Klagenden um einen mittlerweile ehemaligen Oberleutnant der Kantonspolizei, der im Clinch lag mit Staatsanwälten. Der damalige Polizist reichte seine Strafanzeige nicht nur als Privatperson ein, sondern im Namen der Kantonspolizei. Entsprechend war die Anzeige mit einem Briefkopf der Kapo versehen.

Gemäss Anzeige hat dabei Hans-Peter Fricker, Generalsekretär des zuständigen Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI), eine beratende Rolle gespielt. Welche genau, ist vorderhand offen. Genauso wie die Rolle von Michael Leupold, dem Kommandanten der Kantonspolizei Aargau. Das Departement wollte wegen des laufenden Verfahrens nicht auf einzelne Fragen zum Fall eingehen.

Regierungsrat Dieter Egli, Oberst Michael Leupold und Leitender Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht Fabio Baranzini

Ebenfalls ist nun bekannt: Die Anzeige richtete sich nicht nur gegen den Leitenden Staatsanwalt von Zofingen-Kulm, Simon Burger (SVP), gegen den laut Parteikollegin Stutz seit langem eine «Schmutzkampagne und Hetzjagd» laufe, sondern auch gegen Barbara Loppacher (SP), Leitende Staatsanwältin von Lenzburg-Aarau.

Loppacher war unter anderem Anklägerin im Vierfachmord von Rupperswil. Wie Burger kritisierte sie in Vergangenheit, dass sich die Polizei nicht immer an die Gesetze hielt bei Ermittlungen und Verhaftungen.

Wurde schweizweit bekannt durch die Aufklärung des Vierfachmords Rupperswil: Staatsanwältin Barbara Loppacher. Mario Heller

Skandalös muten vor allem die Enthüllungen an, wonach im Laufe der Ermittlungen gegen Burger dessen Büro illegal durchsucht wurde, wie er selber sagt. So wurden aus dem Altpapier Dokumente gefischt und weitergeleitet. Ausserdem soll ein Polizist, der bei der Staatsanwaltschaft als Praktikant arbeitete, interne Informationen weitergegeben haben. Loppacher wiederum beklagt, dass sich die Vorwürfe gegen sie auf teils gefälschte Dokumente stützten. Sie erwägt Strafanzeige.

Will Regierungsrat Skandal unter den Tisch kehren?

Statt dass sich der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen Kapo und Staatsanwaltschaft beruhige, spitze sich dieser zu, kritisiert Stutz.

«Es entsteht der Eindruck, als verschliesse die Regierung die Augen und versuche wieder einmal, einen Justizskandal unter den Tisch zu kehren.»

Deshalb stellt Stutz dem Regierungsrat in mehreren Vorstössen unter anderem folgende Fragen:

Wer hat diese Ermittlungen gegen die beiden leitenden Staatsanwälte angeordnet respektive genehmigt?

Wurden weitere, illegale Ermittlungen gegen weitere Staatsanwälte durchgeführt?

Wurde der Polizist, der zum Zeitpunkt dieser Ermittlungen gegen Staatsanwalt Burger ein Praktikum auf der Staatsanwaltschaft absolvierte, gezielt als Informant eingesetzt, um angeblich belastendes Material gegen Burger zu sammeln?

Wann ist die Anzeige beim Regierungsrat bzw. bei Departementsvorsteher Dieter Egli eingegangen und welche Massnahmen hat er wann ergriffen?

Hat der Departementsvorsteher des DVI den Regierungsrat über den Eingang und den Inhalt der Anzeige des Polizeioffiziers informiert?

Die SP will in der Affäre parteiübergreifend handeln

Wann und wie übernehme der Regierungsrat endlich Verantwortung, so Grossrätin Stutz, und stelle sicher, dass das Vertrauen in die Justiz nicht weiter geschädigt werde. Sogar die SP, die Partei des zuständigen Regierungsrates Dieter Egli, hält sich nicht mehr zurück.

Macht sich Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit: SP-Co-Fraktionschefin Claudia Rohrer Iris Krebs

Für die SP sei der Moment gekommen, nachzuhaken, sagt Co-Fraktionspräsidentin Claudia Rohrer. Sie überlegt sich eine Fraktionserklärung für kommenden Dienstag. Stutz betont:

«Rechtsstaatlichkeit ist das höchste Gut in unserer Demokratie.»

Von der Polizei erwartet sie, dass die dort gelebte Kultur dies wiedergibt, sowohl im eigenen Korps als auch im Handeln bei Strafverfahren. Die neuesten Hinweise in den Medien lassen sie im Moment «sprach- und fassungslos». Parteiübergreifend werden laut Rohrer im Moment mögliche weitere parlamentarische Handlungsmöglichkeiten geprüft.

An den Vorwürfen gegen Staatsanwalt bleibt nicht viel übrig

Während Polizei- und Departementsspitze unter Druck kommen, scheint von den Vorwürfen des Polizeioffiziers gegen die Staatsanwälte nicht viel übrig zu bleiben. Der ausserordentliche Berner Staatsanwalt Marco Amstutz hat sie untersucht und eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen. Amstutz hält fest: Burger habe einfach seine Arbeit gemacht, auch wenn dies nicht immer auf Wohlwollen der Kantonspolizei gestossen sei.

Dennoch will der Polizeioffizier seine Beschwerde ans Obergericht weiterziehen. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.