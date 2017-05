Kleine Beeren und verkümmerte Blätter an den Rebstöcken: Schon das Jahr 2015 war für die Schweizer Winzer kein einfaches. Schuld waren aber nicht frostige Nächte, sondern das Pilzschutzmittel «Moon Privilege» von Bayer. Das Spritzmittel führte zu einem Ausfall von rund zehn Prozent der Schweizer Ernte und einer Flut von Klagen an die Adresse des Chemiekonzerns.

Einer der 900 betroffenen Schweizer Winzer ist Andreas Meier aus Klingnau. Ihm gehört das Weingut zum Sternen in Würenlingen. Nach fast zwei Jahren gibt es nun gute Nachrichten. Die Sache hat ein aussergerichtliches Ende gefunden. «Wir haben uns mit Bayer einigen können», sagt Andreas Meier, nicht, ohne anzufügen, dass er immer noch das Gefühl habe, dass er etwas zu viel habe nachgeben müssen.

Sechsstellige Summe

Bei den entstandenen Ernteausfällen hätten sie sich schnell gefunden. «Offene Fragen gab es in Bezug auf den Wert des Weins, den wir wegen der Schäden durch das Spritzmittel gar nicht erst produzieren konnten», sagt Meier. Schliesslich seien sie sich aber doch einig geworden. Wie viel Geld ihm Bayer bezahlt hat, möchte Meier nicht sagen. «Daraus könnten Rückschlüsse auf meinen Umsatz gezogen werden. Das ist vertraulich.» Deshalb wisse er auch nicht, ob die anderen Winzer in der Region vergleichbare Angebote bekommen haben: «Über Summen haben wir nicht gesprochen. Aber den ganzen Schaden hat Bayer wohl niemandem bezahlt.» Nach az-Informationen soll Andreas Meier vom Chemiekonzern 600'000 Franken gefordert und eine halbe Million bekommen haben.

Meier ist kein Einzelfall: Laut Peter Rey, dem kantonalen Rebbaukommissar, hätten sich die meisten Aargauer Winzer unterdessen mit Bayer einigen können.

Nicht alle nehmen Angebot an

Der Entschädigungsprozess sei mittlerweile beinahe abgeschlossen, sagt Bayer-Sprecher Manuel Bucher: «Allen betroffenen Winzern, die uns Informationen und Unterlagen eingereicht haben, wurde ein individuelles Angebot für eine freiwillige Zahlung unterbreitet.» Die absolute Mehrheit der Winzer habe das Angebot angenommen. «Mit einzelnen wenigen Winzern sind wir noch in Kontakt», sagt Bucher.

Wie hoch der Gesamtschaden für Bayer ist, kommuniziert der Konzern nicht. In Medienberichten ist von 0,5 Milliarden Euro die Rede. Neben der Schweiz kam es wegen des Pilzschutzmittels auch in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und Luxemburg zu Schäden an den Reben.

Andreas Meier spürte keine Folgeschäden von «Moon Privilege». «Das war zum Glück eine einmalige Sache und ist 2016 nicht mehr aufgetreten. Ich habe keine Angst, dass plötzlich wieder Schäden auftauchen könnten», sagt der Winzer.