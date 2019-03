Nach den beiden Bränden vom vergangenen Jahr wird zurzeit die Oltner Holzbrücke saniert. Neben der Instandstellung der Brandschäden und dem Ersatz der Holzpfeiler muss die Stadt Geld in die Brandschutzmassnahmen stecken: Neu sollen die Holzbretter im Randbereich der Brücke demontierbar sein, damit bei der Reinigung brennbares Material wie Konfetti und Staub entfernt werden kann.

Der Grund für das Feuer war in beiden Fällen fahrlässiger Umgang mit Raucherwaren – landen solche in einem Hohlraum, in dem sich trockenes Material befindet, kann schnell ein Brand ausbrechen. Weiter wird bei der Oltner Brücke unter dem Holzboden eine Sprühflutanlage eingebaut, damit allfällige Brände künftig schneller gelöscht sind. Insgesamt kostet die Sanierung 1,82 Millionen Franken. Auch wenn es brennt, wird es teuer: Beide Brände in Olten haben sehr hohen Sachschaden verursacht.

Auch im Kanton Aargau gibt es diverse hölzerne Brücken. Wie sollen dort Brände, wie jene in Olten, verhindert werden? Sprinkleranlage in Baden In Baden ist die Limmatbrücke bereits mit Brandschutzmassnahmen ausgestattet. «Die Holzbrücke besitzt eine Brandmeldeanlage und eine Sprinkleranlage», erklärt Feuerwehrkommandant Florian Immer. Im Boden der Brücke befinden sich ausserdem keine Holzplanken, sondern ein Teerbelag. Um die Brücke zusätzlich vor Bränden zu schützen, fände Immer auch ein Rauchverbot sinnvoll. «Doch es wäre schwierig, dieses durchzusetzen. Polizeikräfte müssten dafür abgestellt oder die Brücke permanent überwacht werden», sagt Immer. Ein solches Verbot sei also derzeit nicht geplant. So weit her ist es mit dem Brandschutz bei der Limmatbrücke in Wettingen zwar noch nicht, aber die Gemeinde arbeitet daran. «Im Rahmen der Projektarbeiten wurde die Brücke 2017 vollständig überprüft», erklärt Gemeindepräsident Roland Kuster. Dem Brandschutz sei dabei besondere Bedeutung beigemessen worden. Zum Schutz gegen Brand soll für die gesamte Brücke eine Sprinkleranlage eingebaut werden. Auf dem Dach wird ein Blitzableiter montiert. Voraussichtlicher Start der Sanierungsarbeiten dürfte Anfang 2020 sein. «Zuerst müssen nun die Detailprojektierung und Arbeitsvergaben über die Bühne», sagt Kuster. Die Wettinger Holzbrücke ist eine der wenigen im Aargau, die bereits einmal gebrannt haben. Das ist aber lange her: «Im Sommer 1799 standen sich an den Limmatufern von Wettingen und Neuenhof Franzosen und Österreicher in kriegerischen Handlungen gegenüber», erzählt Kuster. «Die Franzosen zündeten am 7. Juli 1799 die die gesamte Limmat überspannende Brücke an.» Ein anderer Brand sei der Gemeinde nicht bekannt – mit den geplanten Massnahmen soll das auch so bleiben.

