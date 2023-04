Spreitenbach Zu stark beschleunigt: Junglenker kollidiert mit Leitplanke Ein 18-jähriger Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Am Auto und der Leitplanke entstand Schaden. Kantonspolizei Aargau

Kurz nach Mitternacht fuhr ein 18- jähriger Autofahrer im Ausfahrtsbereich der Autobahn in Spreitenbach. In der Kurve beschleunigte er seinen BMW, worauf das Auto ins Schleudern kam und der Lenker die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug krachte in die Leitplanke und kam zum Stillstand.

Verletzt wurde bei dem Selbstunfall niemand. Am Fahrzeug und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Den Führerausweis besass der 18-Jährige erst seit drei Monaten. Nun musste er ihn wieder abgeben. Zudem wurde der Fahrer an die Staatsanwaltschaft verzeigt. (phh)

