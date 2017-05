6 Millionen oder mehr?

Auch das geplante Aarauer Stadion wird mit Swisslos-Geldern unterstützt. «Vor zehn Jahren hat der Regierungsrat der Trägerschaft des neuen Stadions in Aarau einen Beitrag von 6 Millionen Franken aus dem Sportfonds in Aussicht gestellt», sagt Hürzeler. Sollte der Regierung ein neues oder anderes Stadionprojekt vorgelegt werden, konkret also die Variante mit Hochhäusern statt Einkaufszentrum, wäre eine Neubeurteilung laut Hürzeler möglich.