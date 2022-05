Spitzenforschung Mit einem Experiment und einem lauten Knall: So eröffnet das PSI die neue Ausstellung im Besucherzentrum Das Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen will nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Museumswelt eine Landmarke setzen. In der neuen Ausstellung im Besucherzentrum, die ab Sonntag zugänglich ist, soll Wissenschaft erlebbar werden.

Eine Eröffnung mit Knall statt mit Seidenband und Schere: Beat Henrich (im weissen Kittel hinter den fliegenden Pingpongbällen) eröffnet die neue Ausstellung im PSI-Besucherzentrum mit einem Experiment. Alex Spichale

Mit einem lauten Knall endet die Eröffnungszeremonie. Und mit durch die Luft fliegenden Pingpongbällen, begleitet von herzhaftem Gelächter und Applaus. Andernorts werden bei solchen Anlässen hübsche Seidenbänder mit einer überdimensionierten Schere entzwei geschnitten. Nicht am Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen, einem der renommiertesten naturwissenschaftlichen Forschungsinstitute weltweit.

Ein Knall, Gelächter und fliegende Pingpongbälle: So eröffnet das PSI die neue Ausstellung im Besucherzentrum. Sébastian Lavoyer

Keine eigentliche Zeremonie, sondern ein Experiment hat sich Beat Henrich, Leiter des Schülerinnenlabors am PSI, für die Eröffnung des neu gestalteten Besucherzentrums und der darin befindlichen Ausstellung ausgedacht. Landammann Alex Hürzeler und PSI-Vizedirektor Thierry Strässle hat er sich dafür als Gehilfen ausgesucht. Henrich verteilt weisse Kittel, Schutzbrillen und Handschuhe an seine Assistenten und sagt:

«So, Herr Hürzeler, Sie können jetzt diese Flasche zu etwa einem Drittel mit Flüssig-Stickstoff füllen.»

Landammann Alex Hürzeler (Mitte) giesst bei der der Eröffnung der neuen Besucherausstellung im Besucherzentrum des Paul Scherrer Instituts in Villigen flüssigen Stickstoff in eine Pet-Flasche. Alex Spichale

Und während der Landammann die dampfende Flüssigkeit in die Pet-Flasche giesst, meint Henrich ganz entspannt: «Flüssiger Stickstoff hat den Siedepunkt bei minus 196 Grad. Bei den jetzigen Temperaturen beginnt er sofort in gasförmigen Zustand überzugehen und vergrössert dabei sein Volumen um etwa das Tausendfache. Der Druck in der Flasche wird also immer grösser, bis sie zerplatzt.»

Kaum ist die Flasche zu rund einem Drittel gefüllt, verschliesst sie Hürzeler und legt sie auf Geheiss von Henrich in einen länglichen, silbernen Kessel. Vizedirektor Strässle und er befüllen dann den Kessel mit Pingpongbällen. Als nach vier, fünf Minuten die Flasche zerplatzt, springen die Bälle in mehr oder weniger hohem Bogen durch die Luft. Mit dem Namen der geladenen Gäste versehen, werden sie im Besucherzentrum ausgestellt. Als Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag Mitte Mai 2022.

Das letzte Update erhielt die Ausstellung vor fast 15 Jahren

Seit 1998 verfügt das PSI über ein Besucherzentrum. Es war eine Art Geschenk zum 10-jährigen Jubiläum des Forschungsinstituts mit seinen Grossforschungsanlagen. Synchrotron, Neutronen- oder Myonenquelle, Detektoren oder Spezialöfen: Viele Anlagen und Geräte, die im Villiger Wald stehen, sind einzigartig. Wenigstens in der Schweiz, häufig in Europa, oft auch weltweit. Rund 2500 Forschende kommen jedes Jahr hierher, um sie zu nutzen.

In der Ausstellung wird erklärt, was in welchen Gebäuden genau vor sich geht und woran geforscht wird. Alex Spichale

Das Besucherzentrum, so die Leiterin Sandra Mathews, habe man gebaut, «um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern». Indem man zeigt und erklärt, was hier gemacht wird, wozu die Forschung dienen kann, in welchen Bereichen sie zum Einsatz kommt. Die Besucherzahlen stiegen. 2008 erhielt die Ausstellung ihr letztes Upgrade, kurz vor der Pandemie wurde sie um ein 3D-Kino erweitert. Und während Corona wütete, entstand im Besucherzentrum die neue Ausstellung.

Fast 15 Jahre seit dem letzten Upgrade, das ist in der Welt der Forschung auch eine halbe Zeitreise. Es sei vor allem auch darum gegangen, den aktuellen Stand der Forschung abzubilden, sagt Mirjam van Daalen, PSI-Kommunikationschefin. Genauso wichtig sei die Form, also die Darstellung. Zeitgemässer, einfacher, logischer, kurz: ansprechender – das waren die Vorgaben.

Nicht nur Gruppen sollen kommen, auch Wanderer und Bikerinnen

Denn der Dialog soll breiter werden. Es sollen nicht mehr nur geführte Gruppen kommen, sondern auch Einzelbesucherinnen. Wanderer oder Velofahrer, die der Aare entlang unterwegs sind und kurz reinschauen wollen. Aber auch Familien mit Kindern. Das PSI will zum Ausflugsziel werden in der Region.

Ab diesem Sonntag ist die Ausstellung für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Konzipiert wurde sie von Daniel Christen und seinen Mitarbeitenden. Es war eine Herkulesaufgabe. Zwei Welten, die aufeinanderprallten. Hier Naturwissenschaftlerinnen, da Gestalter, hier Quantenphysiker, da Ausstellungsarchitektin. Christen sagt:

«Was hier gemacht wird, ist ziemlich komplexe Materie. Für die vielen Leute, die hier arbeiten, ist völlig klar, wie es funktioniert. Aber wir sind keine Physiker.»

Die Ausstellung «Zu Besuch bei Forschenden» erklärt an 13 Stationen, was wo gemacht wird am PSI. Zvg

«Viel zu banal», sagten die Wissenschaftler, wenn die Ausstellungsmacher mit einem Vorschlag kamen, den sie eigentlich viel zu komplex fanden. Es war eine Gratwanderung, ein Eintauchen in den Nanometerbereich, eine Reise ins Unbekannte. Es resultierte eine erstaunlich intuitive, bunte und informative Ausstellung, die an 13 Stationen zeigt und erklärt, was in diesen sonderbaren Gebäuden und Anlagen geschieht.

Landammann Alex Hürzeler beim Sprayen erwischt

Mit der VR-Brille können die Museumsbesucherinnen und -besucher durch eine Lunge fliegen. Alex Spichale

Ein Flug durch die Lunge mit einer VR-Brille, wuchernde, farbige Salzkristalle, animierte Forschende, die in Kurzvideos erzählen, was sie machen: Hier erfährt und erlebt man Wissenschaft. «Unser Anspruch ist es, dass wir auch in der Museumswelt eine Landmarke setzen», sagt PSI-Vizedirektor Thierry Strässle.

Nach dem geglückten Eröffnungsexperiment sind es Strässle und Hürzeler, die an der Aussenwand des Besucherzentrums eine Schablonen besprayen. Es ist die Initialzündung für ein Kunstwerk, das auf der Aussenhülle sichtbar machen soll, was hier geschieht.