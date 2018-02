Netto-Neugeldzufluss stark gesteigert

Der Netto-Neugeldzufluss erhöhte sich gegenüber 2016 auf 1,5 Milliarden. Dies entspricht einer Steigerung von nicht weniger als 34,7 Prozent. "Wir konnten unseren Fussabdruck deutlich vergrössern", sagte AKB-Direktionspräsident Pascal Koradi am Dienstag vor den Medien in Aarau.

Die Gewinnablieferung an den Kanton Aargau beträgt 96 Millionen Franken, 3 Millionen weniger als im Jahr 2016. Dazu fliessen 11,1 Millionen Franken als Abgeltung für die Staatsgarantie an den Kanton. Zusätzlich zu diesen total 107,1 Millionen Franken profitieren die Kantone Aargau und Solothurn von der AKB in Form von Steuereinnahmen in Höhe von 12,3 Millionen Franken.

2020 soll 200-Millionen-Marke geknackt werdenDer Kanton Aargau darf sich eventuell in Zukunft auf noch mehr Geld seiner Bank freuen. In einem fiktiven Geschäftsbericht für das Jahr 2020 rechnet AKB-CEO Koradi mit einem Jahresgewinn von 200 Millionen Franken. Tritt dies ein, würde die AKB ihren Gewinn innerhalb von nur sieben Jahren verdoppeln.

Allerdings wird die Rechtsform der Bank und die Staatsgarantie auf Grund von zwei Vorstössen im Aargauer Kantonsparlament davor noch einer politischen Überprüfung unterzogen. Entscheide betreffend die Rechtsform, die Staatsgarantie und die Teilveräusserung der Aktien sollen 2019 fallen.

Koradi geniesst das Vertrauen der AKB-Führung

Ein Thema am Rande der Jahresmedienkonferenz war zudem die frühere Tätigkeit des derzeitigen AKB-Direktionspräsidenten Pascal Koradi als Post-Finanzchef. Koradi selber hatte in Interviews bereits vor einiger Zeit erklärt, dass er von den illegalen Buchungen der PostAuto AG nichts gewusst habe.

Pascal Koradi geniesse weiterhin das volle Vertrauen des Bankrates und dasjenige seiner Geschäftsleitungskollegen, kommentierte Bankratspräsident Dieter Egloff die Situation. Die Aufarbeitung des Sachverhaltes habe gerade erst begonnen und daher sei noch vieles unklar.