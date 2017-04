Wenn die kaum 400 Einwohner zählende Zurzibieter Gemeinde Fisibach sich überlegt, ob sie in den Kanton Zürich wechseln möchte, sorgt das in der ganzen Schweiz für grosses Aufsehen. Als hingegen im Jahre 1815 die Berner Patrizier gleich den ganzen Aargau wieder als Untertanengebiet zurückhaben wollten, war das dem Rest der Schweiz ziemlich egal. Die Schweizer Gesandten am Wiener Kongress waren so mit sich selber beschäftigt und untereinander zerstritten, dass die Berner mit ihrem Anliegen vielleicht gar durchgekommen wären, hätten sich nicht Russland und Österreich für den Aargau eingesetzt.

Kein Wunder, war man im Aargau den gekrönten Häuptern, die verhinderten, dass der Kanton wieder unter die Herrschaft Berns geriet, äusserst dankbar. Als nach dem Kongress der Kaiser, sein Bruder und der Kronprinz, sowie Zar Alexander kurz nacheinander durch den Aargau reisten, lud der Regierungsrat die hohen Gäste nach Aarau und Bad Schinznach ein und zeigte ihnen stolz die modernen Baumwollmanufakturen in Aarau.

Auf der Habsburg servierte man am 3. Juni 1815 ein improvisiertes Frühstück, an dem Erzherzog Johann teilnahm sowie die Regierungsräte Herzog, Rengger und Friderich. Nur kurze Zeit später trug sich auch Kaiser Franz I. von Österreich im Gästebuch auf der Habsburg ein. Dieser Eintrag war der Aargauer Regierung so wertvoll, dass sie das Gästebuch unverzüglich konfiszierte und ins Staatsarchiv überführte.

Eine Kuh vom Kaiser

Wie der Regierungsrat damals die Besuche von Zar und Kaiser geschickt genutzt hat, um auch die Eigenständigkeit des jungen Kantons zu demonstrieren, zeigt jetzt eine raffinierte gemachte Inszenierung im Turm der Habsburg. Zu sehen ist der Frühstückstisch, der zu Ehren von Erzherzog Johann auf dem Burghügel aufgebaut wurde. Virtuell sitzen auch alle andern gekrönten Häupter am Tisch, die 1815 den Aargau besuchen Ebenfalls dabei sind die damaligen Aargauer Regierungsräte; da aber französisch parliert wurde, konnten sie dem Gespräch kaum folgen.

Wer sich als Betrachter auf die Installation einlässt, wird mit einer sprechenden Suppenschüssel konfrontiert, erfährt, dass der Kaiser inkognito durch den Aargau zu reisen wollte und «keinerlei Bewillkommnungs-Ceremoniel» duldete. Aktenkundig ist auch, dass sich sowohl der Wildenmann-Wirt Benz in Aarau als auch zwei Wirte in Bad Schinznach und Baden für ihre exorbitanten Rechnungen, zur Rechenschaft gezogen wurden.

Einen persönlichen Profit zog auch der damalige Schlosswart der Habsburg aus dem kaiserlichen Besuch: Er störte den Kaiser beim Essen, klönte, er habe seine beste Kuh verloren; sie habe wohl zuviel Klee gefressen und sei an den Blähungen elendiglich zugrunde gegangen. Da griff der Kaiser in seinen Geldbeutel und gab dem Schlosswart genügend Geld, damit sich dieser eine neue Kuh kaufen konnte. Sie erlangte unter dem Namen «Kaiser-Kuh» regionale Berühmtheit.

Die Ausstellung «Ein Kaiser zum Frühstück» auf Schloss Habsburg ist täglich (ausser montags) bis 31. Oktober zu sehen.