Spitalkapazitäten, Tests und Positivitätsrate: So steht der Aargau nach den Festtagen da

Anfang/Mitte Dezember sind im Aargau an mehreren Tagen über 500 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Der 7-Tages-Durchschnitt lag bei über 400 Fällen pro Tag. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist der 7-Tages-Durschnitt teilweise unter 300 Fälle pro Tag gesunken. Am 1., 2. und 3. Januar wurden 127, 251 und 121 Neuansteckungen registriert.

Seither sind drei Wochen vergangen. Die Situation im Aargau sei weiterhin angespannt, schreibt die Regierung am Donnerstag in einer Mitteilung. Das zeigen verschiedene Daten und Indikatoren:

Positivitätsrate

Laut Weltgesundheitsorganisation gilt eine Pandemie als kontrollierbar, wenn der Anteil positiver Tests bei 5 Prozent liegt. Ist die Positivitätsrate höher, ist das ein Zeichen dafür, dass zu wenig getestet wird. Die Folge: Viele Ansteckungen werden nicht erkannt und das Virus verbreitet sich immer weiter.

In der Schweiz liegt die Positivitätsrate in allen Kantonen über 5 Prozent. Im Aargau sind zwischen dem 21. und 27. Dezember 14'680 Tests durchgeführt worden. 17 Prozent waren positiv. In der darauffolgenden Woche zwischen Weihnachten und Neujahr haben sich deutlich weniger Personen testen lassen. Es sind nur 10'725 Tests durchgeführt worden. Die Positivitätsrate stieg auf 20,5 Prozent. Letzte Woche war im Aargau also jeder fünfte Test positiv.