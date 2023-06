Spitalführung Neuer KSA-Präsident: Hirslanden bedauert Abgang von Lüscher sehr, Pflegeverband sieht Chance für bessere Arbeitsbedingungen Bei der Hirslanden-Gruppe, dem bisherigen Arbeitgeber von Daniel Lüscher, bedauert man den Wechsel des Spitalmanagers zum Kantonsspital Aarau (KSA). Der Berufsverband des Pflegepersonals hofft hingegen auf bessere Arbeitsbedingungen und eine Imagekorrektur durch den neuen KSA-Präsidenten.

Auf den 1. Juli übernimmt Daniel Lüscher, 53, aus Muhen, den Posten als Verwaltungsratspräsident des Kantonsspitals Aarau (KSA). Zuvor war Lüscher bei Hirslanden als Direktor der Klinik Beau-Site, des Salem-Spitals und der Klinik Permanence in Bern tätig. Stéphan Studer, Chief Operating Officer der Hirslanden-Gruppe, wird in einer Mitteilung dazu so zitiert: «Ich bedaure den Weggang von Daniel Lüscher sehr und danke ihm für seine hervorragenden Leistungen im Dienste von Hirslanden.»

Stéphan Studer, Chief Operating Officer der Hirslanden-Gruppe. Bild: ZVG

Studer lobt Lüschers Arbeit bei Hirslanden sehr: «Mit der Integration der drei Berner Kliniken unter seiner Leitung wurden die Leistungsangebote noch gezielter aufeinander abgestimmt.» Zudem seien «die vorhandenen Synergien zwischen den Kliniken dank der schlanken Führungsstruktur und der effektiven und effizienten Führung von Daniel Lüscher noch besser genutzt» worden, schreibt Hirslanden. Damit wurden sicher auch Kosten gespart – eine Aufgabe, die Lüscher am KSA auch bevorsteht.

Erfahrung von Grundversorgung bis zur hochspezialisierten Medizin

Hirslanden schreibt weiter, Lüscher habe in Bern den Ausbau eines umfassenden medizinischen Netzwerks konsequent vorangetrieben, «mit einem klaren Fokus auf eine exzellente integrierte Versorgung, die Grundversorgungsleistungen und Behandlungen in spezialisierten Fachgebieten sowie in der hoch spezialisierten Medizin abdeckt». In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch das KSA, aus seiner bisherigen Tätigkeit bringt der neue Präsident hier also Erfahrung mit.

Lüscher habe sich bei Hirslanden enorm weiterentwickelt, was intern und extern anerkannt und geschätzt werde, schreibt der COO der Klinikgruppe. Mit dem KSA-Präsidium übernehme der Aargauer «eine äusserst verantwortungsvolle und herausfordernde Position im Schweizer Gesundheitswesen». Lüscher übernimmt in Aarau zwar am 1. Juli, wird die drei Hirslanden-Kliniken bis zur Regelung seiner Nachfolge bis spätestens Ende November aber im Teilzeitpensum weiter leiten.

Pflegeverband sieht Chancen auf besseres KSA-Image

Die Sektion Aargau-Solothurn des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonal (SBK) heisst die neuen Verwaltungsräte des KSA in einer Mitteilung willkommen. Zugleich betont der Verband die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit «im Hinblick auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das Pflegefachpersonal».

Ignatius Ounde, Co-Präsident der Sektion Aargau-Solothurn des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonal (SBK). Bild: ZVG

Mit Daniel Lüscher als Verwaltungsratspräsident und den weiteren Mitgliedern Armin Suter, Sarah Schläppi und Markus Wyss sieht die Sektion «eine Chance für positive Veränderungen und eine bessere Zukunft des KSA». Ignatius Ounde, Co-Präsident der Regionalsektion, ist zuversichtlich, dass die neuen VR-Mitglieder ihre Kompetenz und Erfahrung zum Wohl von Patienten und Pflegerinnen einsetzen.

Die Regionalsektion schätze die Berufserfahrung von Lüscher in der Führung von Akutspitälern sowie das Fachwissen der drei weiteren neuen Mitglieder. Der Berufsverband sieht eine Chance, «bessere Arbeitsbedingungen für Pflegefachleute zu erreichen und auch das Image des KSA zu verbessern». Angesichts des Personalmangels und der Herausforderungen im Gesundheitswesen hofft der Verband auf konstruktive Lösungsansätze.