Heute Abend debattiert der Wohler Einwohnerrat über die Erhöhung des Steuerfusses und die Frage, wo die Gemeinde allenfalls noch Geld einsparen könnte. Die grosse Budgetdebatte ist eine der wichtigsten Sitzungen im Jahr. Doch der Sitzplatz eines eigentlich wichtigen Protagonisten bleibt leer, es ist der Stuhl von Paul Huwiler.

Der Gemeinderat hat für sein Fehlen mehr als eine gute Entschuldigung. Huwiler ist mit seinem Fahrrad in Wohlen verunfallt und liegt seither mit gebrochenem rechten Schien- und Wadenbein im Spital. Morgen Dienstag wird er aus dem Spital entlassen, wie Paul Huwiler gegenüber der AZ sagt.

Der Unfall hat sich am vergangenen Mittwoch, 9. Oktober, um 12.20 Uhr im UBS-Kreisel ereignet, als Paul Huwiler auf dem Weg zum Mittagessen war. Der Gemeinderat kam auf der Bünzstrasse vom Gemeindehaus her, bog in den UBS-Kreisel ein, um in Richtung Zentralstrasse abzubiegen. Von Villmergen her nahte ein Automobilist, der Huwiler im Kreisel anfuhr. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Autofahrer den Fahrradfahrer übersehen. Er wurde verzeigt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau mitteilt.

„Es tut dem Fahrer furchtbar leid“, sagt Paul Huwiler am Telefon. „Er hat auch sofort den Verkehr geregelt und die Ambulanz gerufen.“ Zu seiner Verletzung sagt der Gemeinderat: „Es braucht jetzt einfach viel Geduld.“ Sechs bis acht Wochen muss der Wohler nun sein Bein ruhig halten. Dass er Einwohnerratssitzung versäumt, ärgert Huwiler. „Es ist wichtig, dass der Gemeinderat geschlossen anwesend ist und zu etwaigen Kürzungen Stellung nehmen kann.“

Paul Huwiler ist ein passionierter Radfahrer. Alleine dieses Jahr hat er schon mehrere 1000 Kilometer auf dem Rad hinter sich. Unter anderem ist er im Frühling mit seiner Gattin nach Rom gefahren und im August mit der bbz by-Biketour nach Marina die Chioggia bei Venedig.