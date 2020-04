Spitäler kehren zum Normalbetrieb zurück: «Corona ist nicht wichtiger als viele andere Erkrankungen»

Ob er unter normalen Umständen Zeit für ein Interview fände? Es wäre wohl etwas schwieriger. Mark Hartel, Bereichsleiter der Chirurgie und Chefarzt der Viszeralchirurgie am Kantonsspital Aarau (KSA), verbringt nämlich einen grossen Teil seiner Arbeitszeit im Operationssaal. In den letzten Wochen war das anders: Der Bundesrat hat in den Spitälern und Kliniken Notbetrieb verordnet. Nicht dringende Behandlungen und Operationen durften nicht durchgeführt werden. Stattdessen waren die Chirurgen plötzlich Teil einer Taskforce und beschäftigten sich damit, die bevorstehenden Eingriffe zu gewichten. Welche sind dringend? Welche können verschoben werden? Ab Montag ändert sich das. Die Spitäler dürfen ihren normalen Betrieb wieder aufnehmen und auch nicht dringende Behandlungen und Operationen vornehmen.

Wird der Spitalbetrieb gleich wieder ganz hochgefahren?

Mark Hartel: Am Montag werden wir voraussichtlich 12 der insgesamt 14 Operationssäle im KSA hochfahren. Die Station, die für Intensivbetten freigehalten wurde, wird wieder zum Aufwachraum. Während des Notbetriebs waren am KSA nur drei Operationssäle in Betrieb. Die Organisation dieser Prozesse wurde in den letzten Wochen einstudiert und ist jetzt etabliert.

Und wenn es zu einem Anstieg der Coronafälle oder einer zweiten Welle kommt?

Wir sind so organisiert, dass wir jederzeit wieder umstellen könnten.