Teurer Strom bringt Aargauer Thermalbäder ins Schwitzen

Covid-19 Personelle Ressourcen fehlen: «Die Suche nach freien Spitalbetten geht bereits jetzt los»

Am Montag ist im Aargau nur eine Person mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt worden. Trotzdem habe das Kantonsspital Aarau jetzt schon keine Reserven mehr, sagt Infektiologe Christoph Fux. Nicht wegen Corona, sondern wegen des Fachkräftemangels. Am Wochenende mussten Patienten an andere Spitäler verwiesen werden.