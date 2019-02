Bis sich sinkende Grundwasserspiegel erholen, kann es je nach Wetterlage lange dauern. Grundwasser bildet sich, vereinfacht gesagt, durch Versickerung von Oberflächenwasser aus Flüssen, Bächen und Seen oder Niederschlägen. Von 100 Regentropfen, die auf die Erde fallen, verdunsten 40, deren 30 landen direkt in Gewässern, 30 weitere versickern im Boden und gelangen ins Grundwasser.

Längerfristig mahnt Christoph Mahr, Fachspezialist Grundwasser beim Kanton, deshalb zu einer angepassten und sparsamen Wassernutzung. «Das Wetter kann man nicht ändern», sagt Mahr, es sei jedoch wichtig, dass der Klimawandel und seine Folgen abgeschwächt werden könnten. «Es ist in Zukunft möglich, dass nicht mehr zu jeder Zeit immer genügend Trinkwasser für alle Verwendungszwecke vorhanden sein wird», so Mahr.

Die kantonale Abteilung für Umwelt wertet jährlich die Daten von rund 100 Trinkwasserfassungen im ganzen Kantonsgebiet aus. Neben dem Grundwasserpegel wird auch die geförderte Wassermenge pro Woche registriert. Bald nicht mehr in Betrieb sein wird das Pumpwerk Limmatau in Ennetbaden. Dieses wurde 1963 errichtet und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen des Gewässerschutzes. Ab 2021 bezieht Ennetbaden das Wasser deshalb vom benachbarten Baden.

Seewasserwerk und Ringleitung

Meisterschwanden war im Hitzesommer 2018 eine der ersten Gemeinden im Aargau, die ein Bewässerungsverbot erliessen. Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit sank der Pegel des Hallwilersees so stark, dass die Schifffahrtsgesellschaft Rampen ausleihen musste, um den Passagieren den Einstieg zu ermöglichen. Dennoch soll der See künftig Trinkwasser liefern. Für die Planung eines Seewasserwerks genehmigte die Gemeindeversammlung von Meisterschwanden Mitte 2018 einen Kredit. Das Wasser soll dem See beim Strandbad Seerose entzogen werden, dann ans Ufer gepumpt und dort gereinigt und aufbereitet werden.

Baupläne für eine bessere Wasserversorgung gibt es auch im Bünz- und Reusstal. Hier ist mit dem Projekt «Wasser 2035» eine neue Ringleitung geplant. Diese soll beim äusserst ergiebigen Grundwasserpumpwerk Lenzhard II beginnen und die Versorgungssicherheit deutlich erhöhen.