Der Aargauer Regierungsrat hat letzte Woche Martin Keller als Kantonsvertreter im Verwaltungsrat der Axpo Holding AG nominiert. Am 11. April soll er an der ausserordentlichen Generalversammlung der Axpo gewählt werden.

Eigentlich fast nur eine Formsache, aber: Nicht alle sind mit dieser Empfehlung einverstanden. Martin Keller sitzt für die SVP im Grossen Rat. Seine Partei hatte als einzige die kantonale Energiestrategie abgelehnt. Keller selber ist zudem als Verfechter der Atomenergie bekannt.

Für den politischen Gegner, die SP, ist damit klar: Mit Keller würde der falsche Mann den Kanton im Axpo-Verwaltungsrat vertreten. «Es scheint so, als wolle der Regierungsrat weder die Klimaziele erfüllen noch die Energiewende umsetzen», hält die SP in einer Mitteilung an die Medien fest.

SP will anderen Kandidaten

Die SP fordert den Regierungsrat auf, seine Empfehlung zurückzunehmen und eine Vertretung für den Axpo- erwaltungsrat vorzuschlagen, die sich klar zur Energiewende bekenne und die Abkehr vom Atomstrom unterstütze, sagt Präsidentin Gabriela Suter. «Wenn der Regierungsrat die Ziele und Strategien für die Energiewende ernst nehmen und umsetzen will, braucht er die Axpo. Und deshalb ist es wichtig, dass er darauf Wert legt, wie diese ausgerichtet ist», folgert sie. Der Energiekanton Aargau zeichne sich dadurch aus, dass er zukunftsgerichtet sei und neue Technologien fördere und nicht an veralteten festhalte. «Das Unternehmen Axpo muss strategisch auf erneuerbare Energien ausgerichtet werden, damit die Energiewende umgesetzt werden kann», so Suter.