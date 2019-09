Ihre Forderung sorgte vor etwas mehr als einer Woche für viel Aufsehen – Vertreter des linken Lagers sind empört und werfen ihr «übelste Hetze und allerbilligsten Wahlkampf» vor. Insbesondere SP-Grossrat Florian Vock störte sich am Vorschlag, der vor allem auf ausländische Grossfamilien zielt.

Sozialhilfe für maximal drei Kinder – so lautete ein Vorstoss von SVP-Grossrätin Martina Bircher. Die Sozialvorsteherin von Aarburg, der Gemeinde mit der höchsten Sozialhilfequote des Kantons, möchte eben diese Quote senken, indem sie den Anreiz, sich auf die Sozialhilfe zu verlassen, reduziert.

Dies will sich Martina Bircher nicht gefallen lassen. Sie hat gegen Vock eine Strafzeige wegen Verleumdung und Ehrverletzung erstattet. Gegenüber TeleM1 begründet die 35-Jährige ihre Anzeige: «Er hat eine Vorbildfunktion und so kann man mit Grossratskollegen nicht umgehen.» Ihr Vorstoss sei sachlich begründet. «Ich bin zwar hart in der Sache, aber immer mit Anstand.»