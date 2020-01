SP-Präsidentin zur Frauenfrage: «In erster Linie geht es darum, unseren Sitz zu verteidigen»

«Ich freue mich, dass Marco Hardmeier sich für eine Regierungsratskandidatur zur Verfügung stellt», sagt Gabriela Suter, die Präsidentin der SP Aargau. Die am Dienstagmorgen bekannt gewordene Kandidatur zeige, dass die Sozialdemokraten diverse valable Persönlichkeiten für den frei werdenden Sitz von Urs Hofmann hätten, sagt Suter.

«Marco Hardmeier hat die Parteispitze vorgängig über sein Interesse informiert, für uns kommt seine Kandidatur also nicht überraschend», ergänzt sie.

Heute wird bei der SP eine Findungskommission eingesetzt

«Wie geplant setzt die Geschäftsleitung heute Dienstag eine Findungskommission ein, die mit Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungsratswahlen das Gespräch suchen wird», erläutert Suter den nächsten Schritt. Bis zum 15. März haben interessierte Personen die Möglichkeit, sich zu bewerben und sich von ihren Bezirksparteien nominieren zu lassen. Entscheiden über die SP-Kandidatur wird letztlich der Parteitag vom 25. April, wobei auch dann noch spontane Kandidaturen möglich sind.

Im vergangenen Herbst, als die Ersatzwahl für die zurückgetretene Regierungsrätin Franziska Roth anstand, kritisierte Suter noch, eine Kantonsregierung mit fünf Männern sei nicht mehr zeitgemäss. SP-Kandidatin Yvonne Feri sagte gar, sie möchte sich nicht schämen müssen für den Kanton Aargau, der eine reine Männerregierung habe. Mit einer Kandidatur von Marco Hardmeier könnte ausgerechnet die SP dafür sorgen, dass auch künftig keine Frau im Regierungsrat sitzt – wenn man davon ausgeht, dass die vier Bisherigen wiedergewählt werden.

Dennoch äussert sich Gabriela Suter heute viel moderater zur Frauenfrage, als noch im Herbst 2019. «In der Findungskommission und am Parteitag wird die Geschlechterfrage sicher diskutiert werden», sagt sie. Zwingend ist eine Frauenkandidatur ihrer Partei für Suter offenbar nicht mehr. «In erster Linie geht es für die SP darum, den Sitz im Regierungsrat zu verteidigen», erklärt die Präsidentin.

Suter rechnet mit Frauen-Kandidaturen für die Regierung

Was hat sich seit der Ersatzwahl für Franziska Roth geändert, als das Frauen-Argument aus Sicht der SP noch sehr wichtig war? «Letztes Jahr gestaltete sich die Situation so, dass die SP bereits mit einem Mann in der Regierung vertreten war. Auch deshalb war für uns klar, dass wir mit einer Frau antreten müssen, um den zweiten Sitz zu erobern.»

Suter rechnet nicht damit, dass Marco Hardmeier der einzige Kandidat bleiben wird. «Ich gehe davon aus, dass sich auch Frauen melden werden, die interessiert sind am Regierungsratssitz.»

Auf die Frage, ob sie selber antreten will, sagt Gabriela Suter: «Ich werde eine Kandidatur seriös prüfen und die nötigen Gespräche führen, habe aber keine Eile. Die Bewerbungsfrist läuft heute offiziell an und dauert bis zum 15. März.»