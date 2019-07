Grüne, SP und Grünliberale könnten im Sinne einer Klimaallianz zusammenarbeiten. Das betonte am Tag des Rücktritts von Regierungsrätin Franziska Roth insbesondere SP-Aargau-Präsidentin Gabriela Suter. Die SP hat das Nominationsverfahren für den freien Sitz gestartet, wird allerdings erst Mitte August eine Kandidatin oder einen Kandidaten nominieren.

Dass die Grünen der SP zuvorkommen und möglicherweise selber jemanden aufstellen, empfinde sie nicht als Affront, sagt Gabriela Suter. Auch die SP und die GLP seien dabei, zu eruieren, ob und mit wem sie ins Rennen um den fünften Regierungsratssitz gehen werden. Im Wahljahr erstaune es nicht, dass die meisten Parteien sich auch bei dieser Wahl sichtbar machen wollten.

Suter bedauert hingegen, dass die Grünen nicht auf eine Frau setzen. Dass Severin Lüscher als Gesundheitspolitiker dossierfest ist und sich deshalb für das Amt des Departementsvorstehers Gesundheit und Soziales anbiete, ist für Suter weniger wichtig: «Thematische Kenntnisse sind von Vorteil, aber ich erwarte von einer Kandidatin oder einem Kandidaten, der sich in den Regierungsrat wählen lassen möchte, dass er in der Lage ist, sich in kurzer Zeit in jedes Dossier einzuarbeiten.»