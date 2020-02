SP-Mann Dieter Egli in der Zwickmühle: Das Herz sagt Ja, der Parteiverstand Nein

Burgener ist voll des Lobes für ihren Parteifreund: «Er ist kompetent, kommuniziert hervorragend, hat grosse Erfahrung mit Kommissionen – zwei hat er auch präsidiert – und einen guten Zugang zur Verwaltung.» Zudem sei er ein Sozialdemokrat durch und durch, gleichzeitig aber fähig, gute Kompromisse mit politischen Gegnern einzugehen.

Wer Burgener zuhört, kann nur zu einem Schluss kommen: Ihre Stimme hat Dieter Egli. Doch angesichts der brisanten Frauenfrage will sich die Fricktalerin noch nicht festlegen. So oder so ermutigt sie Egli aber: «Ich fände es gut, wenn er für den Parteitag am 25. April kandidieren würde.»

Auch Co-Fraktionschefin Claudia Rohrer findet nur positive Attribute für Egli: Er sei sattelfest, wertschätzend und habe eine sozialdemokratische Grundhaltung, ohne ideologisch zu sein. Für die Rheinfelderin ist klar: «Jede Regierung würde mit einer Persönlichkeit wie Dieter Egli nur gewinnen.» Gäbe es im Regierungsrat schon eine, zwei Frauen, wäre Egli für sie zweifellos der geeignete SP-Kandidat.