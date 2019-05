Ob Eniwa, Aargauer Kantonalbank, Aargau Verkehr oder Kantonsspital Aarau (KSA): Frauen sind in staatsnahen Betrieben im Kanton Aargau in der Minderheit, wenn es um die Posten in Strategie- und Aufsichtsgremien geht. Gerade einmal 18 Prozent der Mitarbeitenden in den obersten Etagen sind weiblich, das hat eine Stichprobe von SP-Grossrätin Lelia Hunziker ergeben.

Das Vizepräsidium der Eniwa zum Beispiel wird zwar von Nationalrätin Corina Eichenberger besetzt. Sie ist im achtköpfigen Gremium allerdings die einzige Frau. Auch im neunköpfigen Beirat der AKB sitzt zurzeit nur eine Frau.

Dieses Resultat verärgert Hunziker: «Das ist nicht nachvollziehbar, zumal es sich bei vielen dieser Betriebe um Unternehmen des Service public handelt.» Für Hunziker ist deswegen klar: Es braucht eine Quote. Sie fordert den Regierungsrat dazu auf, sicherzustellen, dass in allen Strategie- und Aufsichtsgremien staatsnaher Betriebe, die in seiner Wahlbefugnis liegen, Frauen und Männer zu je mindestens 30 Prozent vertreten sind.

Immerhin der KSA-Verwaltungsrat erfüllt mit zwei Frauen und vier Männern dieses Minimum zurzeit. «30 Prozent ist eine minimale, realpolitische Forderung, mein Herz schlägt selbstverständlich für eine 50-Prozent-Quote», sagt Hunziker. «Es funktioniert offenbar nicht, dass die Unternehmen von sich aus dafür schauen, dass Frauen angemessen vertreten sind. Also muss es durch Zwang erfolgen.»

Frauen hätten noch immer schlechtere Chancen, ein höheres Mandat auszuüben, weil Männer nach wie vor eher andere Männer einstellten. Das bewirke, dass die Verwaltungsgremien und Geschäftsleitungen von staatsnahen Betrieben nicht die Vielfalt der Aargauer Bevölkerung repräsentierten. «Es kann nicht sein, dass ausschliesslich bürgerliche, reiche Männer, selbstverständlich ohne Migrationshintergrund, das Sagen haben. Sie aber stellen den grössten Teil der Leitungsstrukturen», so Hunziker.

Somit blieben Frauen häufig unsichtbar. «Wenn ich eine Zeitung durchblättere, sehe ich auf der Mehrheit der Bilder Männer. Frauen finden nicht statt und dienen somit auch nicht als Vorbilder», kritisiert die SP-Grossrätin.

Frage der Erziehung und Kultur

Das Anliegen von Hunziker wurde von 22 Ratsmitgliedern unterschrieben, vor allem aus SP und Grünen. Frauen von Mitte- und bürgerlichen Parteien stehen dem Anliegen kritisch gegenüber, wie eine kleine Umfrage zeigt.

Sabina Freiermuth, FDP-Grossrätin und Fraktionspräsidentin, fände mehr Frauen in wichtigen Positionen zwar wünschenswert, eine Quote lehnt sie aber ab. «Wir Frauen sind keine schutzwürdigen Wesen, die eine Quote brauchen, um etwas zu erreichen», sagt sie. Eine solche könne sich in der Sache gar kontraproduktiv auswirken, wenn eine Person einer besser geeigneten aufgrund ihres Geschlechts vorgezogen werde.