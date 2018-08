In gut einem Monat, am 26. September, entscheidet die SP-Basis am Parteitag, wen sie ins Rennen um einen Ständeratssitz schickt. Von seiner Bezirkspartei Zofingen bereits nominiert ist Nationalrat Cédric Wermuth (32, Zofingen). Nun sind auch die SP Frauen Aargau aktiv geworden: Sie haben zuhanden des Kantonalparteitags Nationalrätin Yvonne Feri (52, Wettingen) nominiert.

In einer Mitteilung wird die Nomination als «historisch» bezeichnet, weil die SP Frauen Aargau zum ersten Mal überhaupt eine Kandidatur einreichen. Yvonne Feri sei eine Bundesparlamentarierin, «die sich seit Jahren auf Gleichstellung als Kernthema konzentriert, national hervorragend und breit vernetzt ist», schreiben die Genossinnen weiter.

Ihre politische Arbeit in den Bereichen Gesundheit, soziale Sicherheit, Kinderschutz, Ökologie und Armut sei geprägt von Dossierfestigkeit und jahrzehntelangem Einsatz.

Die SP Frauen Aargau halten fest, mit Yvonne Feri werde der Kantonalpartei eine Kandidatin vorgeschlagen, die im Ständeratswahlkampf reelle Chancen habe. Feri habe zudem die einstimmige Unterstützung der ausserordentlichen Frauenkonferenz erhalten, die am Dienstag stattfand.

Dass die SP-Nationalrätin aus Wettingen weit über die linke Wählerschaft hinaus Stimmen holen könne, habe sie im Regierungsratswahlkampf bewiesen. «Der Aargau braucht eine starke und kluge Frau im Ständerat», schliesst die Mitteilung. (fh)