SP Aargau Nora Langmoen und Stefan Dietrich sind das neue Co-Präsidium der SP Aargau Denkbar knapp war es: Der Bremgarter Stefan Dietrich und Nora Langmoen aus Baden wurden mit 84 Stimmen von den SP-Delegierten gewählt. Rolf Schmid und Lelia Hunziker erhielten 79.

Der Wahlkampf des Duos Stefan Dietrich und Nora Langmoen hat sich gelohnt: Die Genossinnen und Genossen wählten den Bremgarter und die Badenerin am Samstagmittag zu ihrem neuen Co-Präsidium. Nur fünf Stimmen weniger haben die Aarauerin Lelia Hunziker und der Fricker Rolf Schmid geholt - jenes Team, dem im Vorfeld die klar grösseren Chancen eingeräumt worden sind, denn Grossrätin Hunziker und Polittalent Schmid sind die bekannteren Köpfe.

Doch Langmoen und Dietrich haben sich während des Wahlkampfs selber in der Partei bekannter gemacht. Sie gingen in die Regionen und Bezirke, stellten sich vor, hörten zu. «Wir wollen keine Meinungsbildung von oben nach unten, sondern von der Basis nach oben», sagte Stefan Dietrich bei der Vorstellung der Kandidierenden.

Claudia Rohrer für Langmoen/Dietrich

Den Einsatz in den Bezirken lobte Claudia Rohrer, Co-Fraktionspräsidentin der SP im Grossen Rat. Langmoen und Dietrich liessen die Grundhaltung und Werte der Sozialdemokratie vor Ort einfliessen, sagte sie. Das brauche die SP - und darum gab Rohrer Langmoen und Dietrich ihre Stimme.

Für Lelia Hunziker und Rolf Schmid setzte sich unter anderem Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener ein. Nicht zuletzt, weil mit Hunziker die Verbindung von Präsidium und Grossem Rat garantiert gewesen wäre.

Nora Langmoen und Stefan Dietrich treten die Nachfolge von Nationalrätin Gabriela Suter an. Sie wurde am Parteitag aus dem Präsidium verabschiedet, der Partei bleibt sie aber erhalten.

Beide Seiten haben mobilisiert

Je näher der Parteitag rückte, desto lauter wurden in der SP die Stimmen, dass es zwischen Hunziker/Schmid und Langmoen/Dietrich knapp werden könnte. Entsprechend haben die beiden Lager ihre Befürwortenden mobilisiert, die Turnhalle in Oberkulm war bis auf den letzten Platz besetzt. Und als der Parteitag bereits hätte anfangen sollen, wurden noch weitere Tische und Stühle in den Saal gebracht.

Das führte gleich zu Beginn zu Verzögerungen, die nach der Verabschiedung von Gabriela Suter mit dem Auftritt des Chors «Linksdrall» aus Bern noch etwas grösser wurden. Vor der Wahl des Präsidiums führte das zu Unruhe. Nach einigen Voten für die Kandidierenden, stellte Grossrätin Lea Schmidmeister den Antrag, sofort abstimmen zu lassen. Denn: schweizweit fanden am Nachmittag Klimastreiks statt, vor allem die Juso wurden dort erwartet. Der Antrag wurde angenommen, Langmoen und Dietrich danach gewählt.