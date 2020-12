SP Aargau lehnt bürgerliche Forderung nach schnellen Ladenöffnungen ab – und kritisiert die Regierung scharf

Die SP Aargau nimmt den offenen Brief der bürgerlichen Parteien, in dem sie eine schnelle Öffnung der Geschäfte fordern, mit Befremden zur Kenntnis, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Aargauer Gewerbeverband, die Industrie- und Handelskammer sowie die Spitzen von FDP, CVP und SVP hatten den Regierungsrat aufgefordert, Einkaufsläden sobald als möglich wieder zu öffnen. Die Massnahmen sollten alle gleich treffen, «ob Grossverteiler oder KMU». Kleine Läden fühlten sich benachteiligt.

Schon am Sonntag äusserte sich der Gewerbeverband entrüstet über den neuerlichen Lockdown im Aargau. Er forderte, die Ladenschliessungen rückgängig zu machen. Die Regierung präzisierte daraufhin die Regeln und antwortete dem Gewerbe am Montag in einer ausführlichen Stellungnahme.

Keine Unterstützung aber Verständnis für die Forderung

Für den Unmut der Gewerbetreibenden, die ihre Geschäfte nun schliessen müssen, äusserte die SP Aargau in ihrem Schreiben Verständnis. Bereits am Dienstag sagte Gabriela Suter im «Talk Täglich»: «Ich verstehe jeden Gewerbler, der jetzt total hässig ist wegen dieses Entscheids.»

Die Forderung nach einer schnellen Wiedereröffnung nach Weihnachten könne die SP allerdings nicht unterstützen. «Die Situation in den Spitälern ist derart prekär, dass es unverantwortlich wäre, bereits jetzt Lockerungen ins Auge zu fassen», sagt Parteipräsidentin Gabriela Suter. Es sei eher noch damit zu rechnen, dass auch in den Nachbarkantonen schärfere Massnahmen umgesetzt werden.