Die SP zitiert in einer Mitteilung einen kürzlich veröffentlichten Bericht des Bundesamts für Gesundheit, aus dem hervorgeht, dass der Aargau die Vorgabe verletzt. «Wir schätzen, dass Tausende von Leuten derzeit um ihre Prämienverbilligung gebracht werden, obwohl sie diese gesetzlich zugute hätten», schliesst Gabriela Suter daraus. Sie geht davon aus, dass der Aargau jetzt die Untergrenze, nach der jemandem Prämienverbilligungen zustehen, anpassen müsse.

«Wir möchten Druck ausüben. Im Kanton Aargau wird viel zu wenigen Leuten die Prämienverbilligung zugesprochen», sagt SP-Präsidentin Gabriela Suter. Das Bundesgericht halte in seinem Urteil fest, dass die Einkommensgrenze zum Bezug von Prämienverbilligung nicht tiefer als 70 Prozent des Medianlohns sein darf. Der Median bedeutet für Luzern, dass die eine Hälfte der Haushalte mehr verdient als 87 000 Franken, die andere weniger. In Kantonen, die unter diese 70 Prozent fallen, erhielten zu wenige Menschen Prämienverbilligungen, obwohl sie laut Krankenversicherungsgesetz Anspruch darauf hätten.

Entweder leite der Regierungsrat «unverzüglich» Anpassungen bei der Verbilligung der Krankenkassenprämien in die Wege, oder man verklage den Kanton. Das hat die SP Aargau am Sonntag mitgeteilt. Auslöser für die Drohung der Sozialdemokraten ist ein Urteil des Bundesgerichts . Dieses verpflichtet den Kanton Luzern, die Einkommensgrenze zur Verbilligung der Krankenkassenprämien anzuheben.

Ob und wie das geschehen soll, entscheidet der Grosse Rat im März. Dann kommt das alljährliche Dekret zur Prämienverbilligung, überwiesen vom Regierungsrat, ins Parlament.

Dieses sieht für das Jahr 2020 einen Kantonsbeitrag von 102,4 Millionen Franken, oder 30,4 Prozent an der Gesamtprämienverbilligungssumme von knapp 337 Millionen Franken, vor. Den Rest, also rund 234 Millionen Franken, übernimmt der Bund. Der kantonale Beitrag stelle das sozialpolitische Minimum dar, schreibt der Regierungsrat in seiner Botschaft zum Dekret. Aufgrund der aktuell schwierigen finanziellen Situation des Kantons erachte der Regierungsrat einen höheren Betrag als nicht angezeigt. Der geplante Betrag für 2020 liegt dennoch leicht höher als jener für das laufende Jahr: Für 2019 hatte der Grosse Rat noch einen Kantonsbeitrag von 96 Millionen Franken bewilligt.