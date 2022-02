SP Aargau Zwei Duos wollen an die Spitze der Sozialdemokraten – darunter ist nur ein Grossratsmitglied Die SP Aargau stellt vier Kandidatinnen und Kandidaten vor, die jeweils für ein Co-Präsidium antreten. Lelia Hunziker ist das einzige Grossratsmitglied in der Auswahl.

Lelia Hunziker und Rolf Schmid (links) treten gegen Stefan Dietrich und Nora Langmoen an. zvg

Dass es auf ein Co-Präsidium hinauslaufen würde, haben die Sozialdemokraten in den letzten Wochen mehrfach betont. Jetzt ist es klar: Ab April wird ein Team die Doppelspitze der SP-Aargau übernehmen. Lelia Hunziker und Rolf Schmid, sowie Nora Langmoen und Stefan Dietrich haben ihre Kandidaturen eingereicht, wie die SP am Freitagmorgen mitteilt.

Die Wahl der Nachfolge von Gabriela Suter findet am 9. April am ordentlichen Parteitag in Oberkulm statt.

Hunziker und Schmid für soziale Gerechtigkeit

Lelia Hunziker, SP-Grossrätin Roman Gaigg

Mit Lelia Hunziker und Rolf Schmid werde sich die SP Aargau weiterhin klar zur sozialen Gerechtigkeit und guten Arbeitsbedingungen bekennen und dieses konsequent in die politische Debatte einbringen, schreibt die Partei.

Lelia Hunziker (48) ist seit September 2018 im Grossen Rat. Seit 2016 präsidiert sie die Gewerkschaft VPOD Aargau/Solothurn. Beruflich ist sie Geschäftsführerin der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration.

Rolf Schmid Thomas Wehrli

Rolf Schmid (29) ist Präsident der Bezirkspartei Laufenburg und in der SP-Aargau-Geschäftsleitung. Er ist kantonaler Steuerkommissär und gilt als Polittalent.

Langmoen und Dietrich für das soziale Gewissen des Kantons

Stefan Dietrich Zvg

Für das Duo Nora Langmoen und Stefan Dietrich stehe im Fokus, dass die SP Aargau das soziale Gewissen des Kantons sei. Sie stellten die Mitglieder und die Aargauerinnen und Aargauer und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt.

Stefan Dietrich ist Präsident der Bezirkspartei Bremgarten und CO-Präsident der SP Mitgrant*innen. Er ist Lehrer in Bremgarten (Sek- und Realschule).

Nora Langmoen. Claudio Thoma

Nora Langmoen (29) ist Präsidentin der SP Bezirk Baden und Einwohnerrätin von Baden. Sie ist Verantwortliche Compliance beim Bundesasmt für Informatik und Telekommunikation.