Um so erstaunlicher ist der Tweet, den Wermuth am Mittwoch abgesetzt hat. «Aarburg hat nicht unrecht», twitterte der SP-Politiker und bezog sich damit auf die jüngste Sozialhilfe-Meldung aus Aarburg. Der Gemeinderat hatte darauf hingewiesen, dass 74 von 80 neuen Sozialhilfebezügern im Jahr 2017 einen ausländischen Hintergrund hätten.

Und als Bircher vor einem Jahr erklärte, in Aarburg habe eine vierköpfige irakische Familie seit 2004 insgesamt 580 000 Franken Sozialhilfe bezogen, reagierte Wermuth auf seinem Blog mit einem Beitrag unter dem bissigen Titel «Wir basteln uns einen Sozialhilfe- /Asyl-/Ausländerskandal».

Sie wohnen nur wenige Kilometer von einander entfernt, doch wenn es um Sozialhilfe geht, vertreten SP-Nationalrat Cédric Wermuth und SVP-Grossrätin Martina Bircher normalerweise völlig gegensätzliche Positionen. So kritisierte Wermuth die Sozialvorsteherin von Aarburg heftig, als diese im Grossen Rat eine Kürzung der Sozialhilfe auf 70 Prozent der heutigen Ansätze verlangte.

Die Gemeinde Aarburg hat nicht unrecht. Unterschiedlich hohe Sozialhilfequoten in den Gemeinden sind problematisch für Armutsbetroffene und öff. Hand. Die Sozialhilfe gehört deshalb in die Hand des Kantons. https://t.co/nl7aeUmXXy

Gut 8000 Einwohner zählte Aarburg Ende 2017, davon bezogen knapp 500 Sozialhilfe – mit 6,1 Prozent weist das Städtchen die höchste Sozialhilfequote im Kanton auf. Man habe seit längerem davor gewarnt, dass Gemeinden die Sozialhilfekosten für Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene übernehmen müssten, die länger als fünf bzw. sieben Jahre in der Schweiz lebten. Damit fallen diese Personen aus der Bundesflüchtlingsstatistik heraus und erscheinen in der Sozialhilfequote der Gemeinde. 2017 waren dies in Aarburg 50 Personen, ohne sie würde sich die Sozialhilfequote noch auf demselben Niveau wie 2016 bewegen.

Wer soll Sozialhilfe bezahlen?

Auch Wermuth attestiert: Unterschiedlich hohe Sozialhilfequoten in den Gemeinden seien problematisch für Armutsbetroffene und die öffentliche Hand. «Die Sozialhilfe gehört deshalb in die Hand des Kantons», fordert der SP-Nationalrat und ehemalige Kantonalpräsident seiner Partei. «Warum, Herr Wermuth, schreiben Sie nicht einfach: ‹Martina Bircher hat recht?!›», fragt ein Twitter-User. Wermuths Antwort: «Weil gleichzeitig die SVP mitschuldig daran ist, dass die Sozialhilfekosten nicht schon heute solidarisch getragen werden.»