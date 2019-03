Das Prinzip der 2011 in Zug gegründeten Organisation Kiss ist bestechend einfach: Mit freiwilliger Nachbarschaftshilfe unterstützen Menschen einander, sodass vor allem alleinstehende ältere Menschen, aber auch jüngere in Notsituationen (Unfall, Krankheit) möglichst lange gut begleitet und betreut in ihrem zu Hause bleiben können. «Kiss» ist die Abkürzung für Keep it small and simple. Denn genau so soll die moderne Nachbarschaftshilfe sein: einfach, niederschwellig und lokal organisiert.