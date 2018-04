Frau Roths Vorgängerin Susanne Hochuli hatte zu Hause selber Flüchtlinge aufgenommen. Könnten Sie sich das auch vorstellen?

Roth: (Lacht.) Ich wohne als Mieterin in einer Wohnung und hätte gar keinen Platz. Aber auch, wenn ich etwas zu vermieten hätte, wüsste ich nicht, ob ich das machen würde. Frau Hochuli hat das ja wohl auch nicht für Gottes Lohn gemacht. Frau Merkel hat meines Wissens ihr Haus auch nicht mit Flüchtlingen gefüllt, und sie hat sie ins Land gelassen.

Hunziker: Wir wohnen relativ moderat, haben so viele Zimmer wie Familienmitglieder. Aktuell ist mein Sohn in einem Austauschjahr in Kolumbien. Das Zimmer war zwischenzeitlich vier Monate frei. Ich habe es einem Asylsuchenden angeboten, aber es hat nicht geklappt. Ich könnte mir das gut vorstellen. Aber wie es Frau Roth sagt: Man muss den Platz haben, und das hat man im Normalfall nicht. Kürzlich kam aber ein junger Afghane bei uns zu Besuch, um für ein Fest einer Freundin Brote zu backen. Ich sah noch nie jemanden so schnell und professionell einen Teig verarbeiten. Ich war ziemlich beeindruckt. Er arbeitete in seiner Heimat in einer Bäckerei, hat jeden Tag 500 Brote gebacken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man solche Fertigkeiten hier in der Schweiz nicht brauchen kann.

Roth: Wir haben heute auch zwei Kuchen hier, die ich gemacht habe, für meine Mitarbeitenden. Ich habe einen Rüebli-Cake gebacken und eine Schokoladentorte, heute Morgen noch den Überzug gemacht. Ich musste etwas Gas geben, der Guss musste ja noch trocknen. Aber es kam alles heil an und sah auch noch gut aus.