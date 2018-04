Gibt es abgesehen von der Grossunterkunft Ideen, was man anders machen könnte?

Roth: Unser Ziel ist, die Leute selber mit dem Kantonalen Sozialdienst zu betreuen. Dritte wollen an solchen Aufträgen etwas verdienen. Wenn wir es selber machen, kommt es günstiger und wir sind flexibler.

Hunziker: Das tut mir weh in den Ohren, wenn ich höre, dass Firmen aus der Betreuung ein Business machen wollen. Eine Unterkunft zu führen darf nie zu einem Business verkommen. Am liebsten ist auch uns, wenn der Kanton diese Verantwortung selber wahrnimmt.

Es gäbe auch die Möglichkeit, Asylsuchende privat unterzubringen, wenn Freiwillige dies anbieten. Wäre das eine Möglichkeit, die Plätze weiter zu reduzieren?

Hunziker: Das ist in unseren Augen eine sehr sinnvolle Alternative. Wenn etwa ein junger Asylsuchender eine Lehre macht. In der Unterkunft hat er kein Pult. Seine Zimmergenossen haben einen anderen Rhythmus, bleiben lange auf, stehen später auf. Der Arbeitsweg ist unter Umständen sehr weit. Der junge Mann hat keine geeignete Umgebung, um Hausaufgaben zu

machen. Die Gemeinden müssten unbedingt motiviert werden vom Kanton, die private Unterbringung zu fördern. Denn dort ist der Integrationseffekt am grössten.

Ist das für Sie denkbar, Frau Roth?

Roth: Wir arbeiten sehr gut mit den Gemeinden zusammen. Es wäre sicher eine Möglichkeit, das einmal zu platzieren.

2016 gab es Schlagzeilen wegen Schimmel und Algen in der Unterkunft Holderbank. Hat man das heute im Griff?

Roth: Es gab Unterkünfte, in denen das ein Thema war. Das ist klar gesundheitsgefährdend und auch nicht zumutbar. Wobei es mir wichtig erscheint, dass die Bewohner, die aus Ländern mit einem anderen Klima kommen, sich an das Wohnen hier gewöhnen und ihre Hausaufgaben machen. Dass man regelmässig lüftet zum Beispiel. Alle müssen mithelfen.

Frau Roths Vorgängerin Susanne Hochuli hatte zu Hause selber Flüchtlinge aufgenommen. Könnten Sie sich das auch vorstellen?

Roth: (Lacht.) Ich wohne als Mieterin in einer Wohnung und hätte gar keinen Platz. Aber auch, wenn ich etwas zu vermieten hätte, wüsste ich nicht, ob ich das machen würde. Frau Hochuli hat das ja wohl auch nicht für Gottes Lohn gemacht. Frau Merkel hat meines Wissens ihr Haus auch nicht mit Flüchtlingen gefüllt, und sie hat sie ins Land gelassen.

Hunziker: Wir wohnen relativ moderat, haben so viele Zimmer wie Familienmitglieder. Aktuell ist mein Sohn in einem Austauschjahr in Kolumbien. Das Zimmer war zwischenzeitlich vier Monate frei. Ich habe es einem Asylsuchenden angeboten, aber es hat nicht geklappt. Ich könnte mir das gut vorstellen. Aber wie es Frau Roth sagt: Man muss den Platz haben, und das hat man im Normalfall nicht. Kürzlich kam aber ein junger Afghane bei uns zu Besuch, um für ein Fest einer Freundin Brote zu backen. Ich sah noch nie jemanden so schnell und professionell einen Teig verarbeiten. Ich war ziemlich beeindruckt. Er arbeitete in seiner Heimat in einer Bäckerei, hat jeden Tag 500 Brote gebacken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man solche Fertigkeiten hier in der Schweiz nicht brauchen kann.

Roth: Wir haben heute auch zwei Kuchen hier, die ich gemacht habe, für meine Mitarbeitenden. Ich habe einen Rüebli-Cake gebacken und eine Schokoladentorte, heute Morgen noch den Überzug gemacht. Ich musste etwas Gas geben, der Guss musste ja noch trocknen. Aber es kam alles heil an und sah auch noch gut aus.