Der Vorschlag geht auf eine im Grossen Rat gutgeheissene Motion von Silvan Hilfiker (FDP) zurück. Er soll diese Unternehmen entlasten, und dem Aargau einen Standortvorteil bringen. Diesen Auftrag will die Regierung jetzt umsetzen, indem sie ihn in Gesetzesform giesst. Demnach müssten neugegründete Firmen in den ersten fünf Jahren keine Mindeststeuer zahlen. Zur Erläuterung: Die Mindeststeuer von aktuell 845 Franken für Kanton und Gemeinden kommt zum Tragen, wenn weder Gewinn- noch allfällige Kapitalsteuern in mindestens gleichem Ausmass geschuldet sind.

Mit dem Vorschlag erntet die Regierung vorab Zustimmung. Die GLP fügt gar an, das habe sie schon in der letzten Gesetzesrevision gefordert. Das Umdenken mache Freude. Grundsätzlich Nein sagt indes die SP. Auch Jungunternehmen müssten gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, argumentiert die Partei, «das gehört zur unternehmerischen Verantwortung». Die SP kritisiert, die Mindereinnahmen würden durch den vermeintlichen Standortvorteil für den Aargau nicht aufgewogen, respektive es dürfe hier nicht mit einem dynamischen Effekt gerechnet werden. (MKU)