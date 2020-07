«Sollen die Enkel im Auto eine Maske tragen?» – Chefarzt Infektiologie beantwortet Aargauer Leserfragen

Im Moment ist das Land nicht auf der Liste der 29 Staaten, bei denen man nach Einreise in die Schweiz in Quarantäne muss. Das Problem bei afrikanischen Ländern ist, dass wir nicht genau wissen, was dort passiert, weil einfach viel weniger getestet werden kann. Ihre Tochter muss sich vor allem auf dem Weg gut schützen. Sie soll eine Maske tragen, die Hände desinfizieren oder regelmässig waschen. Wenn sie nach der Ankunft keine Symptome entwickelt, soll sie ans Fest kommen, wenn sie Symptome hat, soll sie nicht kommen und sich testen lassen.

Meine Tochter arbeitet für das Rote Kreuz in Schwarzafrika. Mein Mann und ich feiern bald unseren 50. Hochzeitstag. Muss unsere Tochter in Quarantäne oder einen Test machen, wenn sie für das Fest einreist?

Das Coronavirus bestimmt und verändert unseren Alltag. Zwar hat der Bundesrat die Massnahmen gelockert, aber lohnt es sich wirklich, das Risiko einzugehen? Ferien zu machen, obwohl man dort Menschen trifft, denen man sonst nicht begegnen würde? Es gehe darum, einen gesunden Umgang mit der neuen Situation zu finden, sagt Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Aarau (KSA). Am Dienstagnachmittag hat er die Fragen der AZ- Leserinnen und AZ-Leser beantwortet und dabei betont, dass es falsch wäre, jetzt einfach auf alles zu verzichten. Zumal im Moment niemand wisse, wann die Coronapandemie vorbei ist und was im Herbst und Winter passiert, wenn die Grippe wieder Thema wird.

Es ist nie falsch, eine Maske zu tragen. Wenn Sie sich unsicher fühlen, tragen Sie eine. Wichtig ist aber auch das korrekte An- und Ausziehen: Möglichst nur an den Gummibändern berühren.

Es braucht im Moment Augenmass. Will man die maximale Sicherheit, würde es heissen, dass man in einem geschlossenen Raum, also auch in einem Auto, eine Maske trägt. Wenn Sie die Leute gut kennen, können Sie aber auch vereinbaren, dass jemand nicht wandern kommt, wenn er sich krank fühlt, Symptome hat oder in den letzten zehn Tagen Kontakt zu einer erkrankten Person hatte. Das ist auch bereits ein sehr vernünftiger Schutz. Ist man mit Bekannten unterwegs, können wenigstens alle schnell in Quarantäne gehen, wenn sich einer aus der Gruppe angesteckt hat.

Meine Putzfrau ist in Sizilien. Drei Tage nach ihrer Rückkehr will sie bei mir putzen. Ist das ein Problem?

Bosnien ist im Moment nicht auf der Liste der Risikostaaten. Das Bundesamt für Gesundheit wird die Liste aber laufend anpassen. Wenn Bosnien auf die Liste kommt, ist ihr Mitarbeiter verpflichtet, nach der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne zu gehen. Er muss sich auch innerhalb von zwei Tagen beim Contact-Tracing-Center des Kantons melden. Für Sie heisst es, dass er zehn Tage nicht arbeiten wird. Für ihn heisst es, dass er zehn Tage keinen Lohn bekommt. Die Quarantäne nach Reisen in Risikogebiete ist nicht ersatzberechtigt.

Das ist heikler. In Osteuropa gibt es mehr Fälle. Einige Länder sind bereits auf der Liste der Risikostaaten. Im Zweifelsfall würde ich im Moment eher in der Schweiz oder in umliegenden Ländern bleiben, wo Sie genauer wissen, wie die Lage ist. Wenn ein Land tiefe Zahlen ausweist, heisst das nämlich nicht zwingend, dass es kaum Fälle gibt. Es kann auch sein, dass dieses Land einfach zu wenig testet, weil die Ressourcen fehlen.

Sie haben ein erhöhtes Risiko – sicher wegen Ihres Alters und auch wegen Ihrer beschriebenen Vorerkrankungen. Auf der anderen Seite muss man im Moment abwägen. Man kann nicht sagen, man macht das ganze Leben nichts mehr. Deshalb würde ich Sie ermuntern, in die Ferien zu gehen. Was aber wichtig ist: Wenn jemand aus der Reisegruppe in den letzten zehn Tagen ungeschützten Kontakt zu einer erkrankten Person mit Covid-19 hatte, sich selber krank fühlt oder Symptome hat, dann soll diese Person nicht mitkommen. Mit diesen Vorkehrungen und unter Einhalten der üblichen Sicherheitsdistanz würde ich es aber wagen.

Die App teilt Ihnen mit, dass Sie beispielsweise am 13. Juli einen Risikokontakt hatten. Sie müssen dann selbst überlegen, wo es Situationen gab, in denen Sie Personen während mehr als 15 Minuten näher als 1,5 Meter kamen. Beim Einschätzen des Risikos helfen Ihnen die Mitarbeitenden des Contact- Tracing-Centers oder der BAG-Hotline. Danach wird entschieden, ob eine Quarantäne angeordnet werden muss. Unabhängig davon können Sie nach einer solchen Meldung natürlich Ihr Verhalten anpassen und in den nächsten zehn Tagen zum Beispiel darauf verzichten, in einem Club zu feiern oder Ihre betagten Eltern oder Grosseltern im Pflegeheim zu besuchen.

Wir brauchen im Spital eine Maske für eine Schicht. Wir tragen sie also auch über acht Stunden. Sie können gut einfach eine Maske nehmen. Ich empfehle Ihnen aber, einen Papierbeutel mitzunehmen, wenn Sie die Maske dazwischen mal ausziehen. Im schlimmsten Fall hat es aussen an der Maske nämlich Viren, deshalb sollte man sie nicht einfach in die Tasche werfen oder in die Jackentasche stopfen. Sie können die Maske mit der Innenseite gegen innen zusammenfalten und in den Beutel legen. Nachdem Sie die Maske in den Beutel gelegt haben, sollten Sie die Hände desinfizieren oder mit Seife waschen. Im MRI können Sie die Maske ausziehen. Das Gerät kann Sie nicht anstecken und das Personal im Spital hat genug Abstand.

Sie unters Kinn zu klemmen, ist keine gute Idee. Am besten ist es, sie auf der Seite an den Gummibändern zu lösen. Am meisten schief geht, wenn die Maske aussen angefasst wird. Dann kommen möglicherweise Viren auf die Hände und können von dort schnell in den Mund oder in die Nase gelangen. Deshalb ist es wichtig, immer die Hände zu waschen oder zu desinfizieren, nachdem man eine Maske angefasst hat.

Was mache ich mit der Maske, wenn ich kurz etwas essen oder trinken will?

Weiss das Contact-Tracing-Center mehr über die Person, die mich gemäss SwissCovid-App-Meldung vielleicht angesteckt hat?

Nein. Rückschlüsse auf die Person sind nicht möglich; das ist alles streng anonym. Die Mitarbeitenden können mit Ihnen zusammen aber den Tag durchgehen. Sie fragen, was Sie getan haben, ob Sie im Zug oder Bus unterwegs waren, ob Sie in einer Bar oder in einem Club waren. Vielleicht zeigt sich dann, dass Menschen, die am gleichen Tag wie Sie in einer Bar waren, bereits in Quarantäne sind und Sie eigentlich auch auf die Liste der Kontaktpersonen gehört hätten.

Würden Sie die App empfehlen?

Ja. Die App kann in Situationen, in de-

nen wir uns ungeschützt in der Menge bewegen und somit eine direkte Nachverfolgung im Falle einer Coronavirus-Infektion nicht möglich ist, eine wertvolle Hilfe bei der Warnung potenziell exponierter Personen leisten.

4. Freizeit/Alltag

Warum stecken sich eigentlich bei den Ereignissen in Clubs so viele Leute auf einmal an?

Einerseits ist es schwierig, in dieser Umgebung die Abstandsregeln einzuhalten und jeder Einzelne hat zudem Kontakt mit vielen weiteren Personen. Andererseits kann das laute Sprechen und Singen die Übertragung der Viren begünstigen.

Meine Tochter ist schwanger. Ist das Coronavirus eine Gefahr fürs Ungeborene?

Bei jungen, gesunden Leuten ist ein schwerer Verlauf der Krankheit sehr selten. Mir ist bis jetzt keine wissenschaftliche Arbeit bekannt, die sagt, dass Schwangere besonders gefährdet sind.

Darf ich meine Enkel zur Begrüssung umarmen?

Umarmen geht schon. Einfach küssen, auf den Schoss nehmen und eng kuscheln, sollten Sie eher nicht.

Ich bin 74 Jahre alt und habe – bis zum Lockdown – regelmässig meine Enkel betreut. Soll ich sie nach den Sommerferien wieder hüten?

In der momentanen Situation würde ich das wieder machen. Auch aus der Überlegung heraus, dass man sich ja nicht einfach alles verbieten kann. Wir wissen nicht, wie lange die Coronapandemie dauert und wann sie vorbei ist. Enkel hat man aber jetzt und irgendwann werden sie älter und wollen nicht mehr gehütet sein. Darauf sollte man trotz Restrisiko nicht verzichten. Das Risiko, das von Kindern unter zwölf Jahren ausgeht, ist ausserdem sehr gering. Wenn Sie sich zusätzlich schützen möchten, können Sie eine Maske tragen, wenn Sie Ihre Enkel hüten.

Wie lange überlebt das Virus auf Kleidern oder Türfallen?

Das ist eine schwierige Frage. Die Viren leben länger je wärmer und je feuchter es ist. Von einem Kleidungsstück werden die Tröpfchen relativ schnell aufgesogen. Auf einer Oberfläche sterben sie schnell, sobald das Tröpfchen getrocknet ist. Sie müssen die Oberflächen übrigens nicht desinfizieren. Es reicht zum Beispiel, wenn Sie Plastik-Tischsets nach dem Essen mit einem Lappen und normalem Spülmittel abreiben. Wenn Sie vom Einkaufen nach Hause kommen, ist es wichtig, die Hände gründlich mit Seife zu waschen. Ganz allgemein sollten wir auch lernen, uns nicht immer ins Gesicht zu fassen. Je weniger wir das tun, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass Viren, die auf den Händen sind, auf die Schleimhäute gelangen. Nur so sind Ansteckungen möglich.