Soll ich zu Hause bleiben, damit ich mich nicht anstecke? 17 Antworten auf drängende Fragen

Im Aargau hat sich eine weitere Person mit dem Corona-Virus angesteckt. Damit gibt es zurzeit sieben bestätigte ­Fälle. Weitere rund 150 Personen, die ­engen Kontakt mit einer infizierten ­Person hatten, befinden sich in Quarantäne. Sie müssen zwei Wochen zu Hause bleiben und sollen in dieser Zeit engen Kontakt mit anderen Personen vermeiden. Kantonsärztin Yvonne Hummel sagt, dass es sich beim neuen bestätigten Fall im Aargau um eine erwachsene Person aus dem Umfeld einer bereits erkrankten Person handle, welche bereits in Quarantäne war. Die Kantonsärztin rechnet mit weiteren Ansteckungen. Das Gesundheitswesen sei aber nach wie vor in der Lage, die Situation zu bewältigen. Die infizierten Personen sind isoliert. Es gehe allen den Umständen entsprechend gut.

Bisher galt die Regel, dass eine kranke Person im Spital bleiben muss, bis sie vollständig gesund ist. In Zukunft ist eine Isolation auch zu Hause möglich. «In einem Fall im Aargau wird das bereits umgesetzt», sagt Hummel. Wie die Isolation zu Hause funktioniert, erklärte Christoph Fux, Chefarzt Spitalhygiene und Infektiologie am Kantonsspital Aarau, letzte Woche: «Die infizierte Person hält sich in einem Zimmer der Wohnung auf. Sie isst und schläft dort. Bevor sie dieses Zimmer verlässt, um auf die Toilette zu gehen, muss sie eine Maske anziehen und die Hände desinfizieren. Wenn die Angehörigen in das Zimmer gehen, treffen sie die gleichen Vorkehrungen.»

Neu ist ausserdem, dass es keinen negativen Test mehr braucht, damit eine erkrankte Person als gesund gilt. «Sie muss mindestens zehn Tage in Isolation gewesen sein und mindestens 48 Stunden beschwerdefrei, damit sie als geheilt gilt», sagt Hummel. Auf einen weiteren Test werde verzichtet, weil die Tests für neue Fälle gebraucht würden.

Bisher haben sich die allermeisten Verdachtsfälle nicht bestätigt. Trotzdem sind die Menschen verunsichert. Die AZ beantwortet wichtige Fragen:

1. Ich habe Angst, mich bei der Arbeit anzustecken. Darf ich zu Hause bleiben?

Sie dürfen nur zu Hause bleiben, wenn eine behördliche Anweisung vorliegt. Ansonsten handelt es sich um unbegründete Arbeitsverweigerung, der Arbeitgeber kann dabei Lohnfortzahlungen verweigern oder Ihnen, wenn Sie länger zu Hause bleiben, fristlos kündigen. Einzige Ausnahme: Der Arbeitgeber trifft keine Massnahmen zum Schutz des Personals oder hält ­Hygienevorschriften nicht ein. In diesem Falle darf die Arbeit verweigert werden und der Arbeitgeber muss weiter Lohn auszahlen.

2. Wann sollte ich zu Hause bleiben?

Bei Krankheitssymptomen wie Atembeschwerden, Husten oder Fieber. Falls Sie eine Ärztin kontaktieren, sollten Sie dies zuerst telefonisch tun.