Solidarische Hilfe für das Elsass: Der Kanton Aargau übernimmt Patienten

Das Elsass ist zurzeit deutlich schwerer vom Coronavirus betroffen als der Kanton Aargau. Vor diesem Hintergrund hat der Koordination- und Steuerungsausschuss Coronavirus des Regierungsrats auf ein Hilfegesuch der französischen Behörden reagiert. Frankreich hatte den Kanton gebeten, zwei schwer erkrankte Patienten aus dem Elsass zu übernehmen.

Der Ausschuss, bestehend aus Landammann Markus Dieth und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati, sah diesen Schritt als Zeichen der Solidarität, wie der Kanton am Samstag in einer Medienmitteilung schreibt. So sind am Samstag zwei Patienten aus Colmar per Helikopter ins Kantonsspital Aarau geflogen worden. Beide müssen gegenwärtig intubiert werden und müssen voraussichtlich für mehrere weitere Tage auf der Intensivstation betreut werden.