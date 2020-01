Solaroffensive mit AKB-Millionen? Aargauer Grünen-Präsident lanciert Klima-Idee

Soll man die Aargauische Kantonalbank (AKB) in eine Aktiengesellschaft umwandeln, und die Staatsgarantie streichen? Geht es nach einer knappen Mehrheit der grossrätlichen Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben (VWA), soll die Regierung entsprechende Gesetzesänderungen ausarbeiten und dann dem Parlament zum Entscheid unterbreiten.

Ob die Regierung einen solchen Auftrag bekommt oder nicht, entscheidet der Grosse Rat im März. Bekannt ist, dass die Regierung mit dem Status quo der AKB zufrieden ist und deren Rechtsstatus nicht ändern will, geschweige denn die Staatsgarantie aufzuheben.

«Umwandlung würde nur bei Verkauf Sinn machen»

Erste Reaktionen zeigen: Beide Kommissionsvorschläge sind hochumstritten. Die Grünen lehnen wie die SP beide Vorschläge der Kommission ab. Die Kommissionsvertreterin der Grünen, Grossrätin Kim Schweri, sagt: «Die Umwandlung der Bank in eine Aktiengesellschaft bei gleichzeitiger Abschaffung der Staatsgarantie macht nur Sinn, wenn die Bank dann auch verkauft wird.

Sonst wird die AKB auch gegenüber dem Bund steuerpflichtig, die AKB muss bei ihrer Refinanzierung tiefer in die Tasche greifen und der Kanton kann das Risiko wegen der impliziten Staatsgarantie trotzdem nicht ausschliessen – unter dem Strich sind sowohl Kanton als auch Bank Verlierer.»

«Wäre fairer, nicht mit Salamitaktik vorzugehen»

Daniel Hölzle, Grossrat und Präsident der Aargauer Grünen: «Wir gehen davon aus, dass die Umwandlung in eine AG und die Abschaffung der Staatsgarantie ein erster Schritt in Richtung Privatisierung sind, auch wenn die SVP Verkaufsabsichten noch verneint. Gegenüber der Bevölkerung wäre es fairer, man würde nicht in einer solchen Salamitaktik vorgehen.»