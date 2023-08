Software Aargauer entwickelt App, die Mundart-Sprachnotizen übersetzen kann Die «Schweizerdeutsch übersetzen»-App übersetzt Mundart-Sprachnotizen in hochdeutsche Texte, die anschliessend in der Notiz-App gespeichert oder auf Nachrichtenapps versendet werden können. Entwickelt wurde die Anwendung vom Aargauer Software-Entwickler Florian Gyger.

Dank der App soll es nun möglich sein, auf Mundart Nachrichten zu diktieren und via E-Mail, Whatsapp oder anderen Messengern zu versenden. Dies berichtet das Nachrichtenportal «Argovia Today» am Mittwoch. Auch Sprachnotizen, die man auf sein Smartphone erhält, sollen sich mit der App übersetzen lassen.

Entwickelt wurde die App vom Aargauer Software-Entwickler Florian Gyger. Laut ihm ist die App für Personen da, die in ihrem Alltag Schweizerdeutsch sprechen und diese Sprache auch in der digitalen Welt nutzen wollen. «So wie eine Brücke, um Schweizerdeutsch besser in der digitalen Welt nutzen zu können», erklärt Gyger gegenüber «Argovia Today».

App versteht nicht nur Aargauer Dialekt

Es stellt sich die Frage, mit welcher Technologie eine Sprache übersetzt werden kann, die weder eine offizielle Rechtschreibung noch ein genormtes Wörterbuch hat. Der Software-Entwickler dazu: «Das Ganze funktioniert dank künstlicher Intelligenz.»

Vereinfacht erklärt funktioniere die künstliche Intelligenz so, dass sehr grosse Datenmengen genutzt werden, um eine Maschine zu trainieren. Von diesen Daten lerne die Maschine, wie gewisse Ziele umgesetzt werden können. «Die künstliche Intelligenz, welche in dieser App genutzt wird, hat mit über 500’000 Stunden Audiomaterial trainiert. In diesen Dateien hat es so viele Dialekte drin, sodass sie ziemlich flächendeckend Mundart verstehen kann.» Die App verstehe also nicht nur Aargauer Dialekt.

Beim ersten Test hapert es noch ein wenig

Die dafür verwendeten Datensätze seien nicht etwa durch App-User zustande gekommen. Viel mehr handle es sich um öffentlich zur Verfügung gestellte Daten, die für solche Zwecke bestimmt seien. Ein Test von «Argovia Today» zeigt allerdings, dass es hie und da noch etwas hapert. Manche Dialekte scheinen die App noch etwas zu überfordern.

Auch Gyger selbst sei noch nicht zu 100 Prozent zufrieden mit seiner App. Denn sie befinde sich laut ihm noch im Frühstadium. Darum nehme er auch gerne Feedback entgegen und fügt an, «beim nächsten Update soll es möglich sein, die übersetzten Dateien auch nachträglich ansehen zu können. So kann die App auch wie eine Art Notiz-App verwendet werden». (luk)