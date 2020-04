So wütet Corona im Aargauer Krisenstab: Jetzt ist auch Oberst Stäuble krank

Die Liste der prominenten Coronapatienten im Aargau wird länger: Am Mittwoch wurde die Infektion von Oberst Dieter Wicki bekannt, dem Chef des Kantonalen Führungsstabes und Leiter der Taskforce Coronavirus. Und nun ist auch Wickis Stellvertreter Nummer 1, Oberst Rolf Stäuble, erkrankt. Das bestätigt der Leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht, ebenfalls ein Stellvertreter Wickis, der nun die Taskforce Coronavirus vorübergehend leitet. Stäuble sei am Mittwochabend positiv getestet worden und nun zu Hause in Quarantäne.

Damit steigt die Zahl der Infizierten allein in der kantonalen Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz auf acht Personen. Zudem wurden zwei Zilvilschützer, die zur Unterstützung der Taskforce aufgeboten worden waren, positiv auf das Virus getestet. Dass sich all diese Personen in der Freizeit, und nicht bei der Arbeit infiziert haben, ist statistisch gesehen unwahrscheinlich. «Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass es innerhalb der Abteilung zu Ansteckungen kam», sagt auch Umbricht.