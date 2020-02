So wollen die Kantone Aargau und Solothurn gemeinsam den Tourismus-Markt aufmischen

Seit 2015 ist der Kanton Aargau offiziell eine eigene Tourismusregion in der Schweiz. Lange hatte man im Aargau dafür gekämpft, um bei Schweiz Tourismus eigenständiger auftreten zu können und damit von potenziellen Besucherinnen und Besuchern besser wahrgenommen zu werden. Doch ab Anfang 2021 will Aargau Tourismus mit Solothurn Tourismus zusammen- gehen. Aber warum eigentlich, wird damit nicht der eigenständige Auftritt wieder verwässert?

Olten schon länger Partner von Tourismus Aargau

Beide Organisationen bleiben selbstständig, betont Portmann. Es werde keinen neuen Namen und keinen gemeinsamen Verwaltungsrat geben. Man habe aber die Anfrage aus Solothurn zusammen mit dem Verwaltungsrat und mit dem Kanton (mit dem eine Leistungsvereinbarung besteht) geprüft, und sei zu einem positiven Schluss gekommen, sagt die Geschäftsführerin. Die Details der Zusammenarbeit werden jetzt ausgearbeitet. Ganz neu sei das ja nicht, sagt Portmann: «Die nahe Region Olten war von Anfang an einer unserer touristischen Partner. So sind auf unserem Veranstaltungskalender auch Ange- bote aus Olten integriert.»

Portmann erwartet dank der Zusammenarbeit auch, besser gegenüber den grossen Tourismuskantonen wie Wallis, Graubünden und anderen bestehen zu können. Seit vier Jahren ist der Aargau allein unterwegs: «Das ist ein organisatorischer und finanzieller Kraftakt, der sich aber lohnt», so Portmann. Allerdings könne man mit Solothurn zusammen eine noch breitere Präsenz erreichen. Vieles spreche dafür, so Portmann: «Wir sind direkte Nachbarn, sind beide in der Jura-Wanderregion und durch die Aare verbunden. Beide haben wir wunderschöne Altstädte und Schlösser. Unsere verkehrlichen und touristischen Infrastrukturen fliessen ohnehin vielerorts ineinander. Jetzt wollen wir da ein Optimum herausholen.»

Das sieht der Geschäftsführer von Solothurn Tourismus, Jürgen Hofer, genauso. «Seine» Tourismusregion Stadt und Region Solothurn gehörte bis 2019 zur Tourismusregion Jura-Trois-­Lacs. Dort waren sie aber ein zu kleiner Player, um genug auf sich aufmerksam machen zu können, zudem brächten die Leute Solothurn nicht mit der Drei-Seen-Landschaft in Verbindung, also traten sie schliesslich aus. Hofer: «Aufwand und Ertrag stimmten für uns einfach nicht.» Doch allein schaffe man es nicht, so Hofer.

Diese fünf Solothurn-Tipps für Aargauerinnnen und Aargauer gibt Jürgen Hofer: