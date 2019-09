Standortattraktivität Die privilegierte Besteuerung sogenannter Statusgesellschaften, mit der etliche Kantone viele Firmen angelockt haben, wird international nicht mehr akzeptiert. Die Schweiz braucht eine neue Lösung. Ein erster Anlauf des eidgenössischen Parlaments mit der Unternehmenssteuerreform III ist beim Volk gescheitert. Ein Neuanlauf mit der Steuervorlage 17, verknüpft mit einer AHV-Zusatzfinanzierung, wurde an der Urne aber gutgeheissen.

Jetzt ist es an den Kantonen, auf Basis der neuen Bundesregeln ihre eigenen Steuergesetze anzupassen. In mehreren Kantonen ist das schon geschehen. In Bern und Solothurn sind Vorlagen, die auch eine zum Teil deutliche Gewinnsteuersenkung für Firmen enthielten, vom Volk zurückgewiesen worden. Zürich hat eine Vorlage, mit der es den Gewinnsteuersatz minim auf 18,2 Prozent senkt (im Aargau beträgt er 18,6 Prozent) vor Wochenfrist an der Urne gutgeheissen.

Ziel der Kantone ist, dass sie trotz Wegfalls der privilegierten Besteuerung von Statusgesellschaften (von denen es im Aargau übrigens nur sehr wenige gibt) im europäischen Umfeld steuerlich attraktiv zu bleiben.

Der Aargau will seinen bisherigen Gewinnsteuersatz beibehalten: Gewinnanteile unter 250 000 Franken werden zu 15,1 Prozent besteuert. Gewinnanteile über 250 000 Franken mit einer Mischrechnung zwischen 15,1 und 18,6 Prozent (Zweitstufentarif – Berücksichtigung zunehmende Gewinnhöhe). Statt einer Gewinnsteuersenkung will der Aargau vorab die vom Bund bereitgestellten Instrumente nutzen, um attraktiv zu bleiben: nämlich steuerliche Abzüge für Patente sowie insbesondere für alle Unternehmen mit Forschung und Entwicklung. In erster Lesung hat der Grosse Rat die Vorlage der Regierung im Mai deutlich gutgeheissen, wollte aber weitere Antworten zu den Wirkungen der Abzüge für Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Die Antworten scheinen zufriedenstellend zu sein. Die vorberatende Kommission empfiehlt die Vorlage zur Annahme. Morgen fällt im Grossen Rat in zweiter Lesung die Entscheidung. Falls der Rat grünes Licht gibt, tritt die Vorlage am 1. Januar 2020 in Kraft. (mku)