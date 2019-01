Ob Daniel Wicki absichtlich Einbürgerungsgesuche verschlampt hat, ist nicht klar – weil der Boswiler Gemeindeschreiber sich aber in den sozialen Medien mehrfach abfällig über Flüchtlinge geäussert hat, liegt die Vermutung nahe. Klar ist hingegen: Eine Familie aus Mazedonien wartet seit November 2015 auf den Schweizer Pass. Wicki hätte die Unterlagen an den Kanton weiterschicken müssen. Warum ist das seinen Vorgesetzten nicht aufgefallen?

«Der Gemeinderat hätte genauer hinschauen müssen», stellt Renate Gautschy, Präsidentin Gemeindeammänner-Vereinigung, in der Sendung TalkTäglich klar. Einbürgerungen seien ein sensibles Thema. «Jede Gemeinde brauche ein internes Kontrollsystem und klare Prozesse, die regeln, wie es nach dem Ja der Gemeindeversammlung weitergeht.» Das könne so aussehen, dass der Gemeindeschreiber dem Gemeinderat stets rapportiere, wenn er ein Gesuch an den Kanton weitergeleitet hat.