Selbst wenn der Verbrauch pro Person weiter sinkt, wird die Wasserkraft nicht reichen. Wie will der Aargau die Lücke schliessen? Der Bund will mehr Wasserkraft. Leuthard: «Die ist im Aargau schon so stark ausgebaut, dass nur noch minim mehr möglich ist.» Der Aargau hat fünf Standortgebiete für Windenergie ausgeschieden. «Man könnte weitere dazunehmen», so Leuthard, «der Aargau ist aber für Windenergie nicht der geeignetste Kanton.» Auch bei der Biomasse kann und wird man mehr herausholen, die tiefe Geothermie mit grossem Potenzial ist noch im Entwicklungsstadium.

Wie der Bund setzt der Aargau sehr auf Solarenergie. Ein Solarkataster zeigt für jedes Gebäude, ob es für Solarpanels geeignet ist oder nicht. Derzeit bringen Photovoltaikanlagen rund 100 Gigawattstunden (GWh) jährlich. Bis 2035 sollen die neuen erneuerbaren Energien elfmal so viel beitragen. Über zwei Drittel der Dächer seien für die Produktion gut bis sehr gut geeignet. Würde man die entsprechend nutzen, käme man auf über 2000 GWh. Leuthard: «Wir rechnen damit, dass etwa die Hälfte des Potenzials ausgeschöpft wird, dereinst also rund 1100 GWh Strom entstehen.

Damit käme künftig etwa jede vierte Kilowattstunde im Aargau von Solarpanels. Die Gestehungskosten sinken weiter. Der Zeitpunkt, an dem Netzparität entsteht, das heisst bis der Solarstrom nur noch so viel kostet wie der Strom inklusive Netzgebühren vom Elektrizitätswerk, ist nicht mehr sehr fern.» Sobald dieser Punkt erreicht ist, werde es von selbst laufen, ist er überzeugt. Er steht hinter der Energievorlage vom 21. Mai. Denn die Subventionen seien klar zeitlich limitiert. Deshalb könne im Energiebereich eben gerade keine neue, hochreglementierte Landwirtschaftspolitik entstehen. Leuthard: «Wenn wir Nein sagen, gewinnen wir nichts, verlieren aber fünf wertvolle Jahre, die wir jetzt nutzen müssen.»