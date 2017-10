Die Teilnehmer verfügten allerdings über sehr unterschiedliche Voraussetzungen, heisst es in der regierungsrätlichen Antwort. «Die Erfahrung zeigt, dass rund 40 Prozent der 16- bis 25-jährigen Flüchtlinge und der vorläufig Aufgenommenen lernungewohnt sind, ein geringes schulisches Wissen mitbringen und teilweise schwer traumatisiert sind.»

60 Prozent der Teilnehmenden könnten jedoch aufgrund ihrer Vorbildung nach zwei Jahren Integrationsprogramm «den Weg in die berufliche Grundbildung antreten». Die Rückmeldungen der Arbeitgeber, die Absolventen als Lehrling angestellt haben, seien mehrheitlich sehr gut, schreibt die Regierung. Die Lernenden seien dankbar und sehr engagiert.

70 Vorlehrstellen im Aargau

Auf das Schuljahr 2018/19 wird ausserdem an mehreren Berufsfachschulen eine Integrationsvorlehre eingeführt. 70 anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen an der einjährigen, praxisorientierten Ausbildung teilnehmen, um danach eine reguläre Lehre beginnen zu können. Das neue Angebot richtet sich insbesondere an 22- bis 25-Jährige mit genügender Schulbildung sowie Erwachsene bis 40 Jahre mit qualifizierter Berufserfahrung.

Die Integrationsvorlehre soll hauptsächlich in Betrieben aus den Branchen Detailhandel, Logistik, Baunebengewerbe sowie eventuell Hotellerie, Gesundheit und Landwirtschaft absolviert werden können. Die Gespräche mit den Berufsverbänden, Berufsfachschulen und Betrieben sowie die organisatorischen Vorbereitungen finden zurzeit statt.

Der grösste Teil der Kosten von 4,9 Millionen Franken für die Umsetzung des vierjährigen Pilotprojekts übernimmt der Bund. Der Kanton Aargau müsste 840'000 Franken beisteuern. Der Grosse Rat entscheidet im November über den Verpflichtungskredit.