Der 5. kantonale Alterskongress beschäftigte sich mit dem Wohnen im Alter. Eingeladen ins Kultur- und Kongresshaus Aarau hatte das Departement Gesundheit und Soziales sowie das Forum für Altersfragen. Unter den 278 Teilnehmenden machten Seniorinnen und Senioren rund einen Drittel aus. Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Fachpersonen sowie Mitglieder von Seniorenorganisationen oder Alterskommissionen bildeten das Gros der Teilnehmer.

Die Frage, wie man im Alter wohnen will und welche Rolle der Kanton, die Gemeinden und die vielen Organisationen im Altersbereich einnehmen können, ist in einer Gesellschaft, in der Menschen immer älter werden, von zentraler Bedeutung. Darüber herrschte am Kongress grosser Konsens.

Doch welche Wohnform ist im Alter die richtige? Wie gelingt es, das Leben möglichst lange selbstständig zu gestalten? Und was können Gemeinden und Organisationen dazu beitragen? Solche und ähnliche Fragen wurden in Kleingruppen diskutiert, am Ende des Kongresses lagen 119 Erkenntnisse und Forderungen vor, die Christina Zweifel, Leiterin Fachstelle Alter und Familie beim Kanton Aargau, inzwischen analysiert hat.

Ein unbeliebter Begriff

«Die Ergebnisse der Auswertung sind in verschiedener Hinsicht überraschend», sagt Christina Zweifel. So komme der Begriff «Alterswohnung» in keiner einzigen Beschreibung des Wohntraums im Alter vor. «Die Seniorinnen und Senioren am Kongress äusserten deutlich, was sie am liebsten möchten: So lange wie möglich zu Hause bleiben», erklärt Christina Zweifel. Das sei möglich, wenn man die Dienstleistungen, die ältere Menschen zunehmend benötigen, unkompliziert ins Haus holen könne. Unter diesem Aspekt leuchtet auch ein, warum die meistgenannte Forderung des Kongresses «bessere Koordination der Angebote» lautet.