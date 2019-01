Als letzte Aargauer Partei hat die BDP am Freitagabend ihre Ständeratskandidatur nominiert. Am Parteitag in Staufen beschlossen die Mitglieder, die 57-jährige Grossrätin Maya Bally ins Rennen um einen Sitz im Stöckli zu schicken. Bally sitzt seit Frühling 2013 für die BDP im Grossen Rat und war drei Jahre lang Fraktionspräsidentin ihrer Partei. Bei den Regierungsratswahlen 2016 landete sie im zweiten Wahlgang mit knapp 40 000 Stimmen hinter Franziska Roth (SVP) und Yvonne Feri (SP) auf Platz 3 und verpasste damit die Wahl. Die Wiederwahl in den Grossen Rat schaffte sie, weil die BDP aber Sitze verlor, bildet sie im Kantonsparlament keine eigene Fraktion mehr.

Gegenüber Tele M1 sagt Bally, bei der BDP habe sich die Frage gestellt, ob sie oder Nationalrat Bernhard Guhl nominiert werden sollten. Weil es im Aargau mehr männ-liche als weibliche Kandidaturen für den Ständerat gebe, habe die Parteileitung entschieden, dass sie antreten solle. Als inhaltliche Schwerpunkte nennt sie die Gesellschafts- und Bildungspolitik, Einsatz für Menschen mit Beeinträchtigungen und die Wirtschaftspolitik. (fh)