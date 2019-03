Wie ist das zu erklären? Wurden zuwenig Wildschweine geschossen? Immerhin sind es mit 1045 (vgl. Tabelle) fast 500 Tiere weniger als im Vorjahr. Reto Fischer, Fachspezialist in der Abteilung Wald beim Kanton, winkt ab. Ein Vergleich mit früheren Jahren zeige, dass die Zahl der Abschüsse immer etwa in dieser Grössenordnung schwankt. In Jahren, wo das Nahrungsangebot im Wald relativ gut ist, gehen sie weniger in die Felder der Bauern und sind schwerer ausfindig zu machen. Das ist besonders in Jahren mit vielen Bucheckern und Eicheln so.