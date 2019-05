Diese tragen also zahlenmässig die Hauptlast der Gerichtsfälle im Aargau. Inhaltlich betrafen rund 18'500 Fälle – mehr als die Hälfte – Verfahren des Familienrechts, inklusive Kindes- und Erwachsenenschutz. Diese Fallzahl entspricht dem hohen Niveau der Jahre 2013 bis 2017.

Während die Anzahl der pendenten Fälle bei den Bezirksgerichten etwa gleich hoch ist, wie im Vorjahr, hat sie am Obergericht leicht zugenommen: um rund 250 Fälle verglichen zu 2017. In 431 Fällen wurde ein Urteil des Obergerichts an das Bundesgericht weitergezogen – das sind rund 100 Fälle weniger als 2017. In 12,5 Prozent der Fälle hiess das Bundesgericht eine Beschwerde teilweise oder vollumfänglich gut – im gesamtschweizerischen Durchschnitt sind es 14,5 Prozent.

Längere Verfahrensdauer

Eine leichte Zunahme der Falleingänge war beim Spezialverwaltungsgericht festzustellen. Einen Rückgang verzeichneten hingegen das Zwangsmassnahmengericht, die Friedensrichterinnen und Friedensrichter sowie die Schlichtungsbehörden für Miete und Pacht. Trotz der hohen Belastung der Aargauer Gerichte konnte die Dauer der Verfahren reduziert werden. Dies ändere nichts daran, dass die generelle Auslastung nach wie vor hoch sei und es deshalb bei komplexen Fällen zu längeren Verfahrensdauern kommen könne, heisst es weiter in der Mitteilung.

Die Rechnung der Gerichte Kanton Aargau für 2018 schliesst mit Ausgaben von 85,3 Millionen und Einnahmen von 27,8 Millionen Franken. Die Aargauer Gerichte finanzierten sich damit zu 32,6 Prozent selber, im Vorjahr waren es noch 31,6 Prozent.