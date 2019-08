Gestern Mittag lief die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Nationalratswahlen vom 20. Oktober ab. Es wurden 36 Listen mit insgesamt 187 Kandidatinnen und 309 Kandidaten eingereicht. Dies teilte die Staatskanzlei mit. Zum Vergleich: 2015 waren es noch 105 Kandidatinnen und 183 Kandidaten. Dass so viel kandidieren wie nie zuvor überrascht aufgrund der acht Unterlisten allein der CVP nicht.

Der Frauenanteil ist zwar mit 37,7 Prozent nur unwesentlich höher als 2015 (36,5 Prozent). Doch absolut kandidieren 85 Frauen mehr als bei den letzten Nationalratswahlen. Bei den jüngsten Kandidierenden ist der Frauenanteil am höchsten. Bei den 18- bis 20-Jährigen, also vorab auf den Listen der Jungparteien, sind die Frauen mit 52 Prozent sogar in der Mehrheit. Je älter die Kandidierenden, desto kleiner der Frauenanteil. Mit einem Anteil von 75 Prozent dominieren bei den über 61-Jährigen die Männer, und zwar über alle eingereichten Listen hinweg.

Frauenanteil: SP vorn, gefolgt von der CVP

Die grossen Mutterparteien haben sichtlich auf einen hohen Frauenanteil geachtet – unbesehen davon, ob sie gesetzliche Frauenquoten befürworten oder nicht. Am ausgeprägtesten ist der Frauenanteil auf der Liste SP/Gewerkschaften mit 63 Prozent, gefolgt von der CVP-Hauptliste mit 56 Prozent. Exakt je hälftig Frauen und Männer treten bei FDP, Grünen, BDP und Team 65+ an. Kleiner ist der Frauenanteil bei GLP (44 Prozent), EDU (38 Prozent), SVP (31 Prozent), und bei der EVP (25 Prozent). Gar keine Frauen kandidieren auf den Listen der Freien Wähler Aargau (es sind zwei Männer drauf) und auf der Liste Luzi Stamm (acht Männer).

Bemerkenswert ist, dass die GLP eine eigene Liste mit grünliberalen Unternehmern vorlegt. Dort sind die Frauen allerdings – wie in der realen Geschäftswelt auch immer noch – klar in der Minderheit. Eine Frau kandidiert dort nebst 13 Männern.