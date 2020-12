So viele Aargauer Betriebe beantragen Kurzarbeit – welche Branche am stärksten betroffen ist

Ein Hauptproblem: «Die weltweit unsichere Lage sowie der nun drohende Teil-Lockdown in der Schweiz machen es Unternehmen schwer, ihre geschäftlichen Tätigkeiten überhaupt zu planen», sagt Bechtold. Was es jetzt brauche, sei deshalb ein national abgestimmtes Vorgehen mit Eskalationsstufen über die nächsten Monate, fordert er. Und keine ad-hoc-Massnahmen je nach Verlauf der Pandemie, wie es bis jetzt gehandhabt wurde. Nur: Aktuell gibt es nicht einmal bei dem zentralen Mittel zur Unterstützung der Wirtschaft, bei der Kurzarbeit, Planungssicherheit.

Um Kurzarbeit zu bekommen, gilt noch bis Ende Jahr ein vereinfachtes Verfahren. Für Betriebe ist es einfacher, Kurzarbeit zu beantragen und die Abrechnungen zu machen. Und auch für das Aargauer Amt für Wirtschaft und Arbeit ist das vereinfachte Verfahren hilfreich. Ansonsten könne man die Flut an Anfragen gar nicht bearbeiten, sagt der stellvertretende Leiter Giovanni Pelloni. Gleichzeitig wurden die Regeln für Kurzarbeit per September im Vergleich zum Frühling wieder etwas verschärft: So können etwa Lehrlinge und Temporäre nicht mehr in Kurzarbeit geschickt werden. Ausserdem wurde wieder ein Karenztag eingeführt. Betriebe müssen einen Kurzarbeitstag pro Mitarbeiter und Monat selbst berappen.

Noch bis Ende Jahr gelten diese Regeln. Wie es dann weitergehen wird, ist noch unklar. Diskutiert wird, ob die Regeln wieder etwas gelockert werden sollen. Dass etwa für Lehrlinge wieder Kurzarbeit eingeführt werden wird, und dass das vereinfachte Verfahren bis Ende März beibehalten wird. Das letzte Wort hat der Bund. Der Entscheid dürfte demnächst fallen.

Nur: Kurzarbeit ohne das vereinfachte Verfahren muss mit einer Vorlauffrist von zehn Tagen beantragt werden. Gesuche für den Januar müssten also spätestens nächste Woche eingereicht werden, sollten die Vereinfachungen nicht mehr gelten. Handelskammer-Direktor Bechtold sagt: