Ein Lesebeispiel: Ein Verheirateter mit zwei Kindern mit einem Bruttoeinkommen von 100 000 Franken liefert in Oberwil-Lieli 4,5, in Schwaderloch 6,5 Prozent in Form von Gemeinde-, Kantons- und Kirchensteuern ab. Zu beachten ist, dass in der steuerlichen Gesamtbelastung die zum Teil grossen Unterschiede bei den Steuerfüssen etwas geringer werden. Dies, weil die Kantonssteuer (109 Prozent inklusive Spitalsteuer) überall gleich gross ist.

Steuerbelastung: Verheirateter Doppelverdiener mit zwei Kindern: