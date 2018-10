Es wäre ein Leichtes, seinen Abfall in einem Kübel zu entsorgen – trotzdem wird es nicht immer gemacht. In Parks, an Flussufern, im Wald: Überall liegt Abfall herum. Am häufigsten Essensverpackungen.

Rund ein Drittel (34 Prozent) des achtlos weggeworfenen Abfalls sind Verpackungen. Das geht aus einem Bericht des Bundesamts für Umwelt hervor. Bereits an zweiter Stelle folgen Zeitungen und Drucksachen wie zum Beispiel Flyer (24 Prozent). Stummel von Zigaretten werden nicht separat erfasst. Sie fallen unter Diverses (20 Prozent). Verpackungen von Getränken machen 17 Prozent des weggeworfenen Abfalls aus, Tragetaschen 5 Prozent.